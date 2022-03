Les OnePlus 8, 8 Pro, 8T et 9R commencent à recevoir la mise à jour Oxygen OS 12 basée sur Android 12

OnePlus a annoncé qu’elle allait bientôt déployer la mise à jour stable OxygenOS 12 basée sur Android 12 pour les anciens appareils comme le OnePlus 8, 8 Pro, 8T, et le OnePlus 9R. Elle est actuellement en train de pousser la mise à jour aux testeurs bêta ouverts et elle apporte toutes les nouvelles fonctionnalités d’Oxygen OS 12 à ces appareils OnePlus. Cela inclut le mode sombre personnalisable, le tableau de bord de la vie privée, et plus encore. Cela s’ajoutera aux diverses nouvelles fonctionnalités d’Android 12.

Selon des messages séparés sur le forum communautaire de OnePlus, les paquets de mise à jour pour les OnePlus 8, 8 Pro, 8T et 9T sont actuellement déployés pour les utilisateurs OBT (open beta test). Ils devraient être déployés sur la branche stable bientôt, selon la société.

Les mises à jour portent les numéros de build IN2011_11.C.11 (IN), IN2015_11.C.11 (NA) pour le OnePlus 8, IN2021_11.C.11 (IN), IN2025_11.C.11 (NA) pour le OnePlus 8 Pro, KB2001_11.C.11 (IN), KB2005_11.C.11 (NA) pour le OnePlus 8T, et LE2101_11.C.14 (IN) pour le OnePlus 9R. Alors que la série OnePlus 8 reçoit les versions nord-américaines des mises à jour, le OnePlus 9R a la version indienne, car l’appareil est exclusif à l’Inde. Malheureusement, les résidents de l’UE devraient probablement attendre un peu plus longtemps, car il y a des étapes supplémentaires dans la validation du nouveau logiciel.

Selon le changelog (qui est le même pour les quatre appareils OnePlus), la série OnePlus 8 et le OnePlus 9R obtiennent trois niveaux de mode sombre, de nouveaux ajouts pour le Shelf, de nouvelles fonctionnalités pour Canvas AOD, et un certain nombre de corrections. Consultez les messages du forum communautaire, détaillant la publication des mises à jour Oxygen OS 12 pour les OnePlus 8, 8 Pro, 8T et le 9R depuis les liens correspondants pour en savoir plus.

Pas encore pour l’Europe

La société a commencé à publier la mise à jour OxygenOS 12 pour un grand nombre de ses smartphones après avoir dû ramener la mise à jour pour sa série phare OnePlus 9 en raison d’une version buggée. Cependant, la série phare a commencé à recevoir Oxygen OS 12 peu de temps après que la société ait corrigé les problèmes.

De plus, si vous vous interrogez sur « l’OS unifié », sachez que OnePlus a récemment confirmé qu’elle abandonnait l’idée et qu’elle conserverait la plateforme Oxygen OS tant appréciée pour ses appareils. En fait, OnePlus a également annoncé le prochain Oxygen OS 13, qui sera bientôt disponible.