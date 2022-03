OPPO permet de maintenir la batterie du Find X5 Pro à 80 % de sa capacité après 1 600 cycles

Bien qu’il ne soit pas tout à fait prêt pour le prime time, le système de charge de 240W de OPPO va changer la donne. OnePlus et Realme, les compagnons d’écurie de OPPO chez BBK, sortiront tous deux un chargeur de 150 W plus tard cette année qui rechargera complètement la batterie du téléphone en seulement 17 minutes. Si vous n’avez qu’un peu de temps à perdre, vous pouvez charger votre téléphone à 50 % en seulement 5 minutes.

you might also like