Microsoft apporte le Xbox Cloud Gaming à la Steam Deck avec son navigateur Edge

Microsoft a maintenant collaboré avec Valve pour apporter le Xbox Cloud Gaming, ainsi que le Xbox Game Pass, à la console de jeu portable Steam Deck récemment lancée. Désormais, en plus de profiter de divers autres titres Xbox Game Studios qui peuvent être exécutés nativement sur Steam Deck, les utilisateurs pourront diffuser les titres Xbox Game Pass en streaming depuis une version bêta de Microsoft Edge pour Steam Deck.

Selon une récente publication Reddit de Missy Quarry, responsable de la communauté Microsoft Edge, la société « a travaillé en étroite collaboration avec Valve et l’équipe Xbox Cloud Gaming pour apporter le support de Xbox Cloud Gaming (Beta) avec Xbox Game Pass Ultimate depuis Microsoft Edge Beta » à la console Steam Deck de Valve. L’annonce a été confirmée par Catherine Gluckstein, responsable des produits et de la stratégie de Xbox Cloud Gaming, sur Twitter. Vous pouvez consulter le tweet ci-joint juste en dessous.

Pour aider les propriétaires de Steam Deck à installer la version Linux de Microsoft Edge Beta, Microsoft a créé une page d’assistance, contenant des instructions étape par étape pour installer Edge Beta sur la Steam Deck et configurer le service Xbox Cloud Gaming. En suivant le processus de configuration sur la page d’assistance, les joueurs pourront profiter des titres Xbox Game Pass sur leurs consoles Steam Deck depuis le service de cloud gaming de Microsoft.

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC

— Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022