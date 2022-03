Le Moto G 5G 2022 de Motorola devrait converser une prise casque de 3,5 mm

À la surprise générale, Motorola se prépare apparemment à annoncer un autre smartphone de milieu de gamme qui s’appellera le Moto G 5G 2022. Sous le nom de code Austin et connu sous le numéro de modèle XT2213, il succédera apparemment à la variante homonyme actuelle qui a été révélée en novembre 2020.

Cette information émane du blog Prepp. En supposant que ces rendus sont légitimes, ce qui est très probable, et que les images s’alignent avec ce qu’un autre informateur fiable a déjà partagé, le Moto G 5G 2022 sera le même de l’avant, avec un écran poinçonné, des bords épais, et un menton (bord sous l’écran) assez épais. L’écran plat de 6,6 pouces est un peu plus petit que le modèle 2020.

L’appareil mesure 165,4 x 75,8 x 9,3 mm, ce qui signifie qu’il sera un poil plus fin que le modèle actuel.

Les plus grands changements se situent à l’arrière. La bosse carrée de la caméra a disparu, remplacée par une bosse ovale qui loge un capteur photo principal de 50 mégapixels de plus haute résolution, accompagné de capteurs de 8 mégapixels et 2 mégapixels (vraisemblablement ultra-large et macro).

Prepp affirme que le smartphone conservera le Snapdragon 750G 5G de Qualcomm, ce qui signifie que Motorola ne mettra pas à niveau le chipset. Il disposera de 128 Go de stockage qui sera extensible par carte MicroSD, mais il n’y aura pas d’emplacement dédié à la carte mémoire et l’extension du stockage sera rendue possible par un deuxième emplacement pour carte SIM. La mémoire vive sera de 4 Go.

Mieux que la concurrence sur l’audio

Ceux qui apprécient les écouteurs sans fil seront heureux d’apprendre que le Moto G 5G 2022 offrira probablement une prise casque de 3,5 mm, contrairement aux derniers smartphones de milieu de gamme de Samsung, au premier iPhone SE 5G d’Apple et au prochain Google Pixel 6a. Le smartphone reprendra la batterie de 5 000 mAh de son prédécesseur et sera proposé dans les mêmes coloris gris et argent.

Selon les spéculations, le nouveau Moto G 5G sera commercialisé en juin et son prix débutera à 22 990 INR (~ 275 euros). Selon une fuite datant de fin 2021, le capteur d’empreintes digitales sera placé sur le côté et le châssis sera en plastique polycarbonate, ce qui est à prévoir pour un smartphone dans cette tranche de prix.