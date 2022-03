Après Samsung, c’est Xiaomi qui pourrait réduire les performances des applications

Il y a peu de temps, Samsung a été découvert en train de ralentir plus de 10 000 applications sur les smartphones Galaxy S22 récemment dévoilés, et en conséquence, les smartphones Galaxy S22 ont été retirés de Geekbench. Mais, il semble que le ralentissement des applications soit devenu une chose courante, car le dernier constructeur à s’adonner à cette pratique serait Xiaomi.

Le cofondateur de Geekbench, John Poole, a suggéré dans un récent tweet que Xiaomi est le dernier candidat à avoir limité les performances des applications. Poole a découvert cela sur un modèle Mi 11, qui avait à la fois l’application Geekbench originale et une fausse.

La fausse application, qui est Geekbench déguisée en Fortnite, a affiché un score de 30 % inférieur pour le monocoeur, tandis que le score multicœurs était inférieur de 15 %. Il est révélé qu’un comportement analogue a été observé avec le Genshin Impact, qui a été déguisé par l’application Geekbench.

Il y a donc des chances que Xiaomi réduise spécifiquement les performances des applications de jeu, principalement pour éviter les problèmes de chauffage et améliorer l’autonomie de la batterie de ses appareils. On suppose également que le ralentissement sur les smartphones Xiaomi ne se produit que lorsque Geekbench se déguise en application de jeu et qu’il n’y a pas de problèmes de performance dans le cas contraire.

Here are results from a Xiaomi Mi 11 running Geekbench and Geekbench disguised as Fortnite. Single-core scores are 30% lower, and multi-core scores are 15% lower, in the Fortnite build. https://t.co/wGAnSi73gR — John Poole (@jfpoole) March 27, 2022

Bien que nous n’ayons rien de concret pour le prouver. Il y a une possibilité que d’autres applications puissent également être ralenties. De plus, on ne sait pas si cela concerne uniquement les smartphones Mi 11 ou si cela a été étendu à d’autres modèles (peut-être Redmi aussi). Pour avoir une meilleure idée, nous devons attendre des informations de la part de Xiaomi.

Une réelle problématique

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi est accusé d’une telle chose. Un rapport d’AnandTech de l’année dernière a suggéré que le Xiaomi 11T Pro a également été trouvé en faisant la même chose. Peut-être que Xiaomi doit enfin s’attaquer à ce problème !

Concernant Samsung, le ralentissement était dû à une application système appelée Game Optimization Service (GOS). Après que le problème soit devenu viral, Samsung a admis son acte et a publié une mise à jour axée sur de meilleures performances du CPU et du GPU. Il y a un an, OnePlus avait également fait parler d’elle pour un problème analogue, en réduisant les performances de près de 300 applications sur les OnePlus 9 et 9 Pro.