Dyson Zone : le premier casque audio de la société couplé à un purificateur d’air intégré

Dyson se lance dans le marché des casques audio dans la pure tradition de la marque : le Dyson Zone, un casque Bluetooth antibruit intégrant une technologie de purification de l’air, grâce à une visière magnétique. Cette visière souffle en fait de l’air filtré sur votre nez, votre bouche et votre menton, un peu comme un ventilateur portable dédié à la partie inférieure de votre visage. C’est à la fois le produit le plus étrange et le plus ambitieux que la société ait jamais ne conçut.

Annoncé en grande pompe aujourd’hui avant une date de sortie à l’automne au Royaume-Uni et à partir de 2023 en France (sans date précise), l’objectif du Dyson Zone est de rendre la vie dans les espaces urbains plus confortables en tentant d’atténuer la pollution atmosphérique et sonore.

Le Zone peut sembler être une réponse à la pandémie, mais Dyson affirme que ce dispositif est en fait le fruit de 6 années de travail. Il n’est pas né d’un désir d’éloigner les germes COVID-19, en soi, mais plutôt d’un moyen d’aider les gens à respirer un air moins pollué où qu’ils aillent. Le Zone n’est pas seulement un système de filtration d’air portable, c’est aussi le premier produit audio de la société. En fait, Dyson le décrit comme « un casque offrant un air pur et un son pur ».

Pour la partie de purification de l’air du Dyson Zone, la société ne réinvente pas la roue. Au contraire, elle miniaturise la technologie de filtration d’air existante de la société dans un facteur de forme unique. Le Zone aspire l’air par chaque écouteur à l’aide d’une paire de petits compresseurs. L’air est ensuite filtré et acheminé à travers la « visière » (d’apparence un peu bizarre) pour que l’utilisateur puisse le respirer, sans la plupart des particules et des polluants.

Malgré son apparence, la visière n’entre pas en contact avec votre visage comme le ferait un masque. Au contraire, elle se place devant votre visage, créant un espace où une bulle d’air pur peut se rassembler et être respirée. La visière se fixe par le biais d’une série d’aimants, ce qui permet de l’enlever si vous souhaitez utiliser les écouteurs uniquement comme des écouteurs. Elle est également dotée de charnières qui la font basculer vers le bas afin que vous puissiez parler aux gens normalement sans avoir à retirer tout l’appareil.

Le système de filtration du Dyson Zone offre également plusieurs réglages pour différents niveaux d’effort. Par exemple, si vous montez un escalier en courant ou si vous essayez d’attraper un bus, vous respirerez plus fort (et aurez besoin de plus d’air) que si vous vous promenez tranquillement. Il existe même un réglage automatique qui utilise des accéléromètres pour ajuster automatiquement le débit d’air. Dyson affirme que le Zone peut filtrer jusqu’à 99 % de la pollution particulaire, mais les filtres ne sont pas réutilisables et doivent être remplacés au bout d’un an environ.

Et pour l’audio ?

La partie casque est un peu plus traditionnelle, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle catégorie de produits pour Dyson. La société affirme que son objectif avec le Zone était de créer des reproductions « fidèles » des morceaux originaux d’un musicien. L’annulation du bruit est assurée par un mélange d’annulation passive grâce à la conception globale et d’annulation active du bruit grâce à une série de microphones.

Il existe trois modes différents d’annulation du bruit sur le Zone. Le mode Isolation offre une annulation active du bruit lorsque la visière est relevée. En abaissant la visière, on passe automatiquement en mode conversation, qui désactive l’ANC pour que vous puissiez entendre votre interlocuteur. Il existe également un mode transparence, qui filtre les sons importants comme les klaxons et les sirènes. Le chargement se fait par USB-C, et le casque se connecte à une application Dyson Link, qui peut fournir des informations plus détaillées sur la qualité de l’air autour de vous.

Le Zone est certainement l’un des produits les plus uniques de Dyson (ou probablement de toute autre société) que nous verrons cette année. Il y a encore des éléments importants à connaître, notamment le prix et l’autonomie de la batterie. De plus, si nous nous sommes habitués à porter un masque ces 2 dernières années, allons-nous réellement changer notre façon de nous déplacer à l’avenir ?