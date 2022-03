Android 13 a une interface utilisateur PC qui s’affiche sur les ordinateurs portables et de bureau

Le système d’exploitation Android de Google a été conçu à l’origine pour les smartphones, mais a fini par trouver sa place sur les tablettes et les téléviseurs connectés. Google a longtemps insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un système d’exploitation pour les ordinateurs portables et de bureau, positionnant plutôt Chrome OS comme son système d’exploitation pour les PC… mais cela pourrait changer à l’avenir.

En creusant dans la récente version Android 13 Developer Preview 2, Mishaal Rahman a découvert une interface utilisateur personnalisée pour Android qui n’apparaît que lorsque le système d’exploitation est installé sur un PC.

If you’re wondering why the UI looks totally funky in those images, it’s because those images weren’t from an actual PC running Android 13 – just my Pixel 6 Pro with a custom DPI and the PC device type feature declared.

