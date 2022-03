Le futur Vivo X Note pourrait marquer le retour des phablettes avec un écran de 7 pouces

Les smartphones phares de Vivo ont généralement tendance à avoir le préfixe « X » attaché à leur nom — avec les derniers exemples en date comme le Vivo X70 Pro+ et le X70 Pro. Non contente d’une poignée d’options positionnées sous le nom de « X », Vivo prévoit d’étendre la gamme de la série X avec une toute nouvelle gamme de phablettes à grand écran si l’on en croit les nouvelles fuites provenant de Chine.

Le nouveau smartphone s’appellerait le Vivo X Note, et les premières impressions sont qu’il s’agira d’une itération plus grande de la taille d’une phablette de l’actuel X70 Pro+. Les informations entourant le Vivo X Note proviennent de la célèbre source chinoise Whylab qui est tombée sur un listing du modèle sur la boutique en ligne chinoise de la société.

La page produit, qui a été rapidement retirée, indique que le X Note a tout d’un smartphone phare super cher, avec toutes les caractéristiques que les consommateurs attendent. Cependant, ce qui ressort en particulier, c’est la taille de l’écran utilisé sur le Vivo X Note, qui mesure 7 pouces.

Commençons par le grand écran de 7 pouces, qui se trouve être un panneau AMOLED E5 fabriqué par Samsung et prenant en charge une résolution Quad HD+. À quand remonte la dernière fois que nous avons vu un smartphone de 7 pouces d’une marque de smartphone grand public ?

Les fuites indiquent également que l’écran intègre un capteur d’empreintes digitales à ultrasons analogue à ceux utilisés sur les flagships Galaxy de Samsung et le propre iQOO 8 Pro de Vivo. Pour ceux qui l’ignorent, les capteurs d’empreintes digitales à ultrasons intégrés à l’écran offrent généralement de meilleures performances par rapport aux capteurs d’empreintes optiques « traditionnels ».

Des composants premium

Le smartphone, sans surprise, est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et avec deux options de stockage/RAM. Ces configurations comprennent une variante de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, suivie d’une variante supérieure qui dispose de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Whylab affirme que le Vivo X Note utilisera le même capteur de caméra principal que nous avons vu sur le Vivo X70 Pro+. Il s’agit, pour ceux qui le savent, d’un capteur fabriqué par Samsung qui prend en charge une résolution de 50 mégapixels et qui est le même que celui que l’on trouve dans le Pixel 6 Pro. D’après l’image qui a fuité, il semble également que le smartphone obtiendra trois caméras supplémentaires, dont nous ne connaissons pas encore les détails. La disposition des caméras est également nettement différente de celle que nous avons vue sur le X70 Pro+.

La taille plus importante du smartphone aurait également permis à Vivo de placer une plus grande batterie dans le X Note, probablement une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. L’appareil prendrait également en charge la recharge rapide de 80 W. Bien que la capacité soit excellente, elle semble certainement un peu plus faible étant donné que le smartphone aurait un écran de 7 pouces.

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, il semble que le Vivo X Note sera officiellement mis en vente en Chine au début du mois prochain. Il reste à voir si le modèle fera son chemin vers les marchés internationaux.