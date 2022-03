Le nouveau service d’abonnement PlayStation de Sony pourrait être annoncé la semaine prochaine

Alors que le monde de la technologie ne cesse d’évoluer, les entreprises ont choisi de chercher d’autres moyens d’inciter les utilisateurs à dépenser de l’argent pour leurs produits. Bien sûr, vous pourriez énumérer plusieurs excellents appareils qui fonctionnent de manière transparente pour nous faciliter la vie, mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur ce qui semble être un moyen plus rentable de gagner de l’argent. Et, il semble que Sony cherche également à améliorer ses offres actuelles.

Sony propose actuellement trois services d’abonnement différents aux utilisateurs de PlayStation :

Nous avons PlayStation Plus, qui donne aux utilisateurs deux titres PS4 gratuits à télécharger chaque mois, plus la possibilité d’accéder à des jeux multijoueurs en ligne, des réductions exclusives et d’autres goodies.

PlayStation Now est une excellente option pour les anciens joueurs PS qui veulent jouer à des titres de la PlayStation 2, de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4 sur leur console de jeu actuelle et leurs ordinateurs Windows, car il s’agit d’un service de jeu sur le cloud

Enfin, le service vidéo et multimédia qui fournit exactement cela, de la vidéo et du multimédia.

Cependant, aucun des services d’abonnement mentionnés précédemment ne semble être suffisamment performant pour rivaliser avec les autres services d’abonnement disponibles sur le marché. Pourtant, il semble que Sony veuille changer cela.

Selon les dernières rumeurs PlayStation, Sony se prépare à dévoiler un nouveau service d’abonnement dès la semaine prochaine. Ce service aurait été développé sous le nom de code Spartacus, et il pourrait être la réponse de Sony au Game Pass de Microsoft, qui est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, services d’abonnement de jeux disponibles. Il est proposé pour 10 à 15 euros par mois et offre plus de 100 jeux de haute qualité aux utilisateurs de Xbox et de PC, qui peuvent être téléchargés sur leurs consoles pour y jouer en local.

Une combinaison de PlayStation Plus et PlayStation Now

Le nouveau service de Sony combinerait PlayStation Plus et PlayStation Now pour donner naissance à ce nouveau service qui permettrait aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs titres, y compris des jeux récents et classiques des consoles PS précédentes. En outre, ce service de jeu par abonnement aura plusieurs niveaux à choisir. Ceux qui opteront pour le niveau le plus cher auront également accès à des démos étendues et pourront regarder ces titres en streaming sur Internet.

Des documents obtenus par Bloomberg l’année dernière montrent que le niveau le plus cher donnera également aux joueurs un accès à des démos étendues et la possibilité de diffuser des jeux en streaming sur Internet. Les rumeurs suggèrent également que la société travaillerait au lancement de PlayStation Now sur Android et iOS, mais on ne sait pas quand cela se produira. Mais au moins, je sais que j’aimerais définitivement jouer à certains classiques de la PS1 sur mon smartphone.