Le lancement du Realme GT Neo 3 est confirmé pour le 22 mars

Realme a récemment révélé qu’elle lancera bientôt le Realme GT Neo 3, et maintenant, la société a confirmé qu’elle dévoilera le smartphone le 22 mars en Chine. La société a également confirmé le chipset du smartphone et les capacités de charge rapide. De plus, elle a dévoilé le design du Realme GT Neo 3.

La société a partagé une image de teasing de la face arrière du Realme GT Neo 3, qui tout en révélant sa date de lancement. Le smartphone est vu avec une bosse de caméra arrière rectangulaire, qui présente trois caméras disposées en triangle, analogue au design du Vivo X60.

La différence réside dans l’inclusion de deux bandes blanches qui descendent le long de la caméra, y compris un slogan « Realme | Dare to Leap ». Cela ressemble à une piste de course, ce qui est symbolique des performances à grande vitesse du smartphone. Tout cela est emballé dans un attrayant châssis bleu. Nous nous attendons à ce que d’autres options de couleurs soient dévoilées au moment du lancement !

L’image révèle également que le GT Neo 3 sera doté d’un bouton de volume sur son bord droit, du bouton d’alimentation sur son bord gauche et d’un port USB Type-C (ainsi que de la grille du haut-parleur) sur la tranche inférieure. Il n’aura pas de place pour une prise audio de 3,5 mm.

Comme révélé précédemment, le Realme GT Neo 3 sera alimenté par le dernier chipset Dimensity 8100 de MediaTek, et disposera de sa technologie de charge rapide à 150 W récemment annoncée. Cette technologie est censée charger 50 % de la batterie en seulement 5 minutes, ce qui est assez impressionnant.

Quelques rumeurs de plus

Les autres détails ne sont pas encore connus. Cependant, une précédente fuite a suggéré que le smartphone sera équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il devrait être équipé d’un maximum de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

En ce qui concerne les caméras, nous pouvons nous attendre à une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766 et un support OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, et une caméra télémacro de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 16 mégapixels devrait également être embarquée. Une batterie de 4 500 mAh, la surcouche Realme UI 3 basée sur Android 12, le support de la 5G, un prix de milieu de gamme et bien d’autres choses encore seront également au rendez-vous.

Néanmoins, pour avoir une idée plus concluante sur le Realme GT Neo 3, il est préférable d’attendre l’événement du 22 mars.