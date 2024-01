Le Realme Note 1 : innovation et performance à l’horizon

Realme devrait présenter ses prochains flagships au niveau mondial le 29 janvier. La nouvelle série Realme 12 Pro a été furtivement présentée au CES 2024, il y a donc beaucoup d’informations sur les smartphones.

Cependant, ce ne seront pas les seuls smartphones intéressants que la société chinoise prévoit de révéler. En fait, Realme a déjà teasé une toute nouvelle gamme de smartphones, qu’elle appelle… Note.

Alors que Samsung a décidé d’abandonner la série Note, plusieurs fabricants de téléphones chinois ont repris le flambeau dans l’espoir de profiter de la popularité de la série auprès des clients.

Et le premier smartphone qui fait partie de la nouvelle gamme de smartphones de Realme est connu sous le nom de Note 1. Outre le teaser posté sur le compte Twitter officiel de la société, une photo prise lors d’une présentation interne vient d’être divulguée, comme le souligne PlayfulDroid.

🎉 Hey everyone, get ready to be blown away by our new Note series! 😍✨ Get ready to be #realmeNoteSeries! 😎🚀 https://t.co/Qwv2IFBKHB

— realme Global (@realmeglobal) January 15, 2024