Le smartphone pliable Pixel Notepad entrera en production de masse au 3e trimestre

Il semble que Google soit prête à faire une incursion sur différents marchés, autres que les smartphones Android et les Chromebooks, en 2022. L’entreprise devrait bientôt présenter sa première smartwatch, la Pixel Watch. Le géant de la Silicon Valley travaille également, selon les rumeurs, sur un smartphone pliable appelé Pixel Notepad. Une nouvelle fuite de l’informateur @TheGalox_ suggère maintenant que nous pourrions voir le Pixel Notepad plus tôt que prévu.

« Pixel Notepad will start production in the third quarter of 2022 » Their target price is $1399, we’ll see of they can hit that price pic.twitter.com/gIobp1BxLo —Anthony (@TheGalox_) March 15, 2022

Dans son tweet, @TheGalox_ affirme que Google fait de son mieux pour que le Pixel Notepad reste abordable. La société aurait fixé un prix cible de 1 399 dollars, mais il reste à voir si elle peut atteindre ce prix. En plus du prix, la source révèle également que Google prévoit de commencer la production de masse du smartphone pliable Pixel au troisième trimestre de 2022.

Si cette information est authentique, on peut supposer que Google prévoit d’introduire le Pixel Notepad aux côtés de la série Pixel 7 à l’automne. Mais, ce n’est qu’une supposition pour le moment, car rien n’a été officiellement confirmé. Néanmoins, 2022 devrait être une grande année pour les smartphones pliables, car la plupart des constructeurs Android ont commencé (ou sont prêts) leur travail sur les smartphones pliables.

De précédentes rumeurs ont suggéré que le Pixel Notepad sera livré avec la deuxième génération de puces Tensor de Google. Le smartphone pliable devrait être livré avec un capteur Sony IMX363 de 12,2 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels à l’arrière. Le smartphone pliable serait appelé « pipit » en interne et il devrait être livré avec Android 12 L (ou la dernière version d’Android à ce moment-là) au lancement.

Néanmoins, Google a besoin de s’imposer sur le marché des smartphones pliables et il n’est pas certain que certaines des choses qui attirent les acheteurs de smartphones vers la gamme Pixel, comme le fait d’avoir la primeur des mises à jour d’Android, des fonctionnalités exclusives d’Android, de la version stock d’Android et de la photographie numérique, suffiront à faire du Notepad un challenger dès sa première année. Un prix inférieur à celui de la concurrence est évidemment une excellente incitation, surtout après le lancement que Google a connu avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Avant le Notepad, le Pixel 6a devrait arriver

Le Pixel Notepad était initialement appelé le Pixel Fold lorsque les rumeurs ont commencé à parler de l’appareil. Cependant, en novembre, au milieu des craintes que le Pixel Fold ne parvienne pas à être compétitif face au Galaxy Z Fold 4, Google aurait retiré la fiche du smartphone. Mais au début de la nouvelle année, un smartphone pliable Pixel aurait été remis sur les rails, avec un nouveau nom en prime, le Pixel Notepad.

Avant que les fans de Pixel ne s’enthousiasment pour le Notepad, Google doit encore présenter le Pixel 6a, le Pixel annuel de milieu de gamme qui conservera les nouvelles sensibilités de conception de la série Pixel 6 avec quelques limitations ici et là. Toujours est-il que le Pixel 6a devrait embarquer un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution full HD+, et la puce Tensor originale de 5 nm sous le capot, Selon les rumeurs, le Pixel 6a utiliserait le capteur Sony IMX363 de 12,2 mégapixels pour la caméra principale, et un capteur Sony IMX386 de 12 mégapixels pour la caméra ultra grand-angle. Un capteur Sony IMX355 de 8 mégapixels devrait être utilisé derrière la caméra frontale en forme de poinçon utilisé pour le selfie et la caméra de chat vidéo. Le smartphone serait livré avec 6 Go de RAM (la moitié des 12 Go utilisés dans la gamme Pixel 6), 128 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 4800 mAh qui se chargera à 30 W.

Nous pourrions voir le Pixel 6a dévoiler lors de la conférence des développeurs Google I/O qui devrait avoir lieu en mai. La Pixel Watch, dont on entend parler, devrait également être présentée à peu près au même moment.