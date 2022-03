Samsung lance les Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G avec des spécifications de milieu de gamme

Samsung a entamé le rafraîchissement annuel de sa série de smartphones de milieu de gamme Galaxy A avec un double coup d’éclat : les Galaxy A53 5G et Galaxy A55 5G viennent d’être annoncés. S’appuyant sur les solides fondations qui ont rendu des smartphones comme le Galaxy A52 si populaires, Samsung a tout de même trouvé le moyen de faire bouger les choses.

Certaines fonctionnalités préférées des fans manquent, ce qui a certainement le potentiel de froisser certaines personnes, mais dans l’ensemble, les nouveaux chouchous de Samsung en milieu de gamme semblent être l’étape logique de l’évolution.

Galaxy A53 et Galaxy A33 : design

Du point de vue du design, les deux appareils sont presque identiques, le Galaxy A53 étant juste un peu plus grand et plus lourd que le Galaxy A33. Le Galaxy A33 est doté d’une encoche en forme de V, tandis que le Galaxy A53 5G opte pour une caméra frontale en forme de poinçon, moins encombrante. Les deux smartphones ont les configurations distinctes de la caméra arrière de la précédente série Galaxy A, employant la forme rectangulaire inclinée, qui dépasse légèrement.

Il n’y a pas beaucoup de surprises dans la construction, avec les deux smartphones utilisant le fameux « Glasstic » donnant aux smartphones un dos mat qui ne divergent pas trop de l’apparence de leurs prédécesseurs. Les deux appareils ont une résistance à l’eau et à la poussière IP67, ce qui leur permet de rester immergés dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes.

Les Galaxy A53 et Galaxy A33 sont également équipés de haut-parleurs stéréo et de capteurs d’empreintes digitales à l’écran, sans prise casque. Il n’y a pas non plus de chargeur dans la boîte, vous devrez donc soit utiliser un ancien bloc de charge, soit en acheter une séparément.

Galaxy A53 et Galaxy A33 : composants

Explorons les spécifications matérielles des deux nouveaux smartphones de milieu de gamme de Samsung :

Specs Galaxy A53 5G Galaxy A33 5G Dimensions 159.9 x 74,7 x 8,1 mm, 189 g 159.7 x 74 x 8,1 mm, 186 g Écran 6.5 pouces FHD+, Infinity-O Super AMOLED, 120 Hz 6.4 pouces FHD+, Infinity-V Super AMOLED, 90 Hz Processeur Exynos 1280, 2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 Exynos 1280, 2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 RAM et stockage 6/8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, micro SD (1 To) 6/8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, micro SD (1 To) Caméras Principale : 64 mégapixels f/1,8 AF OIS

Ultra-large : 12 mégapixels f/2,2

Profondeur : 5 mégapixels f/2,4

Macro : 5 mégapixels f/2,4

Frontale : 32 mégapixels f/2,2 Main : 48 mégapixels f/1,8 AF OIS

Ultra-wide: 8 mégapixels f/2,2

Depth: 2 mégapixels f/2,4

Macro: 2 mégapixels f/2,4

Front : 13 mégapixels f/2,2 Batterie 5,000mAh, 25W charging 5,000 mAh, 25W charging Logiciel Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Autres caractéristiques IP67, haut-parleurs stéréo, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, Samsung Pay IP67, haut-parleurs stéréo, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, Samsung Pay Prix 459 euros Pas disponible

Le dernier chipset Exynos de Samsung, baptisé Exynos 1280, est un processeur octa-core en 5 nm qui comporte deux cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz et six cœurs ARM Cortex-A55 cadencés à 2 GHz. Il semblerait que le GPU ARM Mali-G68 qui a fait ses débuts avec le Dimensity 900 de MediaTek s’occupe des graphismes à l’intérieur des Galaxy A33 5G et A53 5 G.

Samsung essaie apparemment de devenir moins dépendant de Qualcomm et MediaTek dans un avenir proche et semble utiliser davantage ses propres puces Exynos sur ses smartphones. Nous devrions probablement nous attendre à ce que la plupart des prochains smartphones de la série Galaxy A soient équipés d’un chipset Exynos. Pour rappel, le Galaxy A52 utilisait un chipset Snapdragon 720G de 8 nm, tandis que le Galaxy A32 était équipé d’une puce Helio G80 de MediaTek de 12 nm, donc le Exynos 1280 semble être une solide amélioration sur tous les fronts.

En ce qui concerne la mémoire, Samsung simplifie les choses. Vous pouvez avoir les prochains modèles de milieu de gamme de Samsung avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage natif. Samsung a également conservé l’emplacement micro SD, ce qui permet d’insérer des cartes mémoire d’une capacité maximale d’un téraoctet dans l’un ou l’autre des smartphones.

En ce qui concerne les caméras, Samsung a équipé les deux smartphones de configurations légèrement différentes. Le Galaxy A53, plus haut de gamme, est équipé d’une caméra principale de 64 mégapixels et d’une caméra secondaire ultra-large de 12 mégapixels, tandis que le Galaxy A33, plus abordable, doit se contenter d’une caméra principale de 48 mégapixels et d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels. Le reste des caméras est commun aux deux smartphones — un capteur à détection de profondeur et un objectif macro dédié, dont l’utilisation est plus limitée que celle des appareils photo principaux.

Galaxy A53 et Galaxy A33 : prix et disponibilité

Qu’en est-il du prix ? Le Galaxy A53 5G sera vendu 459 euros en France. En revanche, le Galaxy A33 5G n’est pas répertorié pour le moment. Le Galaxy A53 5G sera commercialisé le 1er avril, tandis que le Galaxy A33 5G arrivera le 22 avril.

Les précommandes du smartphone Galaxy A53 sont lancées aujourd’hui sur Samsung.com. Les personnes qui précommanderont un Galaxy A53 pourront recevoir gratuitement une paire de Galaxy Buds Live.