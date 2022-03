MWC 2022 : realme dévoile la technologie de charge UltraDart de 150 W

À la suite de plusieurs rapports, Realme nous a donné hier un aperçu de sa prochaine technologie « UltraDart Fast Charging ». La société a annoncé la technologie UltraDart Charing 150 W lors de son événement MWC 2022 et a partagé quelques détails sur la prochaine technologie de charge rapide. Alors, regardons de plus près ce que nous savons sur la technologie jusqu’à présent.

La charge rapide est l’une des plus grandes commodités des smartphones modernes. Branchez votre appareil pendant quelques minutes seulement et vous pouvez obtenir des heures d’autonomie. Cela s’avère pratique dans un certain nombre de situations, et Realme dit qu’il s’engage à aller encore plus loin.

La technologie de charge UltraDart 150W de Realme est en développement depuis 4 ans, selon la société. Elle est analogue à la technologie de charge 200 W de Xiaomi que la société a dévoilée l’année dernière, et est conçue spécifiquement pour supporter des puissances de charge entre 100W – 200 W.

Selon Realme, la prochaine architecture de charge UltraDart s’appuiera sur trois avancées technologiques clés développées par le géant chinois. Elle s’appuiera sur plusieurs pompes de charge pour augmenter le courant de charge délivré à un appareil. Cela signifie que le système de charge sera capable de charger un appareil beaucoup plus rapidement que les technologies de charge rapide actuelles. Realme affirme pouvoir charger les futurs appareils Realme prenant en charge la technologie de charge 150W de 0 à 50 % en seulement 5 minutes.

Pour résoudre les problèmes de température et d’accélération des smartphones, Realme a intégré un algorithme de « gestion de la chaleur ultra » qui permet de contrôler l’augmentation de la température. Realme affirme qu’il maintient les températures en dessous de 43 °C. Enfin, le système de charge UltraDart utilisera des batteries à base de lithium à la pointe de l’industrie qui peuvent gérer un courant de charge maximal plus élevé dans les smartphones.

Le Realme GT Neo 3 compatible avec la charge

La technologie ne détériore pas non plus la santé de la batterie. Realme affirme que la batterie conservera 80 % de sa capacité après plus de 1000 cycles de charge complets.

En ce qui concerne les appareils qui prendront en charge l’architecture UltraDart Charing, le Realme GT Neo 3 sera le premier à prendre en charge la technologie de charge rapide de 150 W. Par conséquent, le Realme GT Neo 3 sera doté de la vitesse de charge la plus rapide au monde. Bien que la société n’ait pas révélé la date de lancement du GT Neo 3, elle a promis de partager plus d’informations dans les prochains jours.