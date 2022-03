Le nouveau Studio Display d’Apple fonctionnera sous Windows avec quelques limitations

Apple a lancé un nouveau Studio Display aux côtés de plusieurs autres produits intéressants lors du dernier événement Peek Performance. Ce nouveau produit tout à fait étonnant est doté d’un massif écran 5K de 27 pouces, d’une luminosité maximale de 600 nits, d’une puce Apple A13 Bionic et de plusieurs autres fonctionnalités intéressantes. Son prix est de 1 749 euros, et il est également personnalisable, ce qui pourrait faire grimper son prix à 2 549 euros. Ce sera, sans aucun doute, l’un des meilleurs écrans du marché, sinon le meilleur écran pour votre nouveau Mac Studio, ou tout autre Mac d’ailleurs.

Mais, il semblerait que les utilisateurs de Windows puissent également profiter du nouveau Studio Display d’Apple.

Le nouveau Studio Display d’Apple est, sans aucun doute, une magnifique œuvre d’art. Ce nouvel écran de 27 pouces est doté de tonnes de fonctionnalités étonnantes et même d’un processeur qui lui permet de gérer encore mieux sa caméra et son système audio. Il est compatible avec les Mac et certains des derniers modèles d’iPad, et selon The Verge, il sera également compatible avec tout PC Windows. Enfin, si votre PC est « capable d’effectuer des sorties vers lui ». Le Studio Display devrait se comporter comme n’importe quel autre écran avec une webcam et des haut-parleurs intégrés.

Malheureusement, les utilisateurs de Windows devront se priver de certaines des fonctions offertes par le Studio Display. Alex Bender, porte-parole d’Apple, a déclaré que « la caméra intégrée de 12 mégapixels du Studio Display devrait fonctionner comme une webcam USB normale lorsque vous utilisez un PC ».

Cependant, ils seront privés de la fonction Cadre centré (Center Stage) — qui utilise l’apprentissage automatique pour ajuster la caméra avant ultra grand-angle lorsque vous utilisez des applications vidéo, du mode Audio spatial — qui offre un suivi dynamique des mouvements de la tête et vous permet de profiter d’un son panoramique comme au cinéma lorsque vous regardez des films ou des vidéos, ou encore de la fonctionnalité « Hey Siri ».

Votre PC doit être compatible pour une sortie 5K à 60 Hz

« Il a toutefois confirmé que des fonctionnalités comme Cadre centré ne seront pas disponibles. C’est également le cas pour d’autres fonctionnalités spécifiques à macOS, comme Spatial Audio ou la fonctionnalité “Hey Siri”, malgré le fait que l’écran dispose d’une puce iPhone intégrée. S’il semble théoriquement possible que vous puissiez AirPlayer de la musique ou invoquer Siri alors que le Studio Display est branché sur un ordinateur Windows (comme vous pourriez le faire si vous aviez un HomePod à côté de votre PC), Apple a laissé entendre que ce type de fonctionnalité est limité au Mac ».

La résolution du Studio Display dépendra également de ce dont votre PC Windows peut être capable, car tous les ordinateurs ne seront pas en mesure de fournir une résolution 5K à 60 Hz. En d’autres termes, vous pouvez acheter le Studio Display si vous le souhaitez, mais vous pouvez également envisager de dépenser cet argent pour un nouvel écran et peut-être un nouveau système de haut-parleurs pour votre bureau à domicile.