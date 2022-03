La rumeur veut que le casque Apple VR fonctionne avec des puces Apple Silicon

Le casque VR d’Apple, qui n’a pas encore été annoncé, fait déjà l’objet de nombreuses rumeurs, et une nouvelle fuite suggère que la technologie reposera sur des puces Mac pour fonctionner. Les puces en question sont les M2 qui seront incluses dans la mise à jour du Mac mini dont la sortie est prévue plus tard en 2022 voir 2023.

Le casque VR étant censé être un appareil autonome tout-en-un analogue au Oculus Quest 2, il serait logique qu’Apple l’équipe de certains des matériels informatiques les plus récents de la société.

Étant donné que le Apple M2 dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, il semble que l’Apple VR sera en mesure de tenir son rang en termes de puissance de traitement par rapport au reste des casques actuellement sur le marché.

Si ces spécifications semblent prometteuses, il est important de noter qu’il ne s’agit encore que d’une rumeur. La fuite la plus récente provient d’un tweet de Brad Lynch, designer VR et analyste matériel, mais il n’est pas la première personne à suggérer que le Apple VR fonctionnera sur une puce M2. En fait, la rumeur court depuis décembre 2021, lorsque quelqu’un ayant connaissance des informations sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise a divulgué les détails.

Apple VR will have “Staten” M2. Based on the current A15 chip, while M1 is based on the A14 Bionic. Just like M1, will feature an eight-core CPU, but w/ a more powerful 10-core GPU

The new performance cores are codenamed “Avalanche,” and efficiency cores are known as “Blizzard”

