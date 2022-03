Le Galaxy A53 fait l’objet d’une révélation surprise dans une vidéo

Après le lancement de la série phare Galaxy S22, Samsung se prépare maintenant à lancer des smartphones de milieu de gamme le 17 mars. Nous pouvons nous attendre à voir les Galaxy A33, Galaxy A53, et Galaxy A73 lors du prochain événement Galaxy A. L’un de ces smartphones a déjà été dévoilé officieusement et est également disponible sur quelques marchés.

Le Galaxy A53 serait doté de la puce Exynos 1280, fabriquée par Samsung et non annoncée, qui, selon les rumeurs, serait destinée aux smartphones de milieu de gamme, d’un écran de 6,52 pouces, d’une configuration à quatre caméras avec un capteur photo principal de 64 mégapixels, et peut-être de la même batterie de 4 500 mAh que le modèle sortant.

La chaîne Đức Khánh de YouTube a déjà publié une brève vidéo d’unboxing, ce qui indique que le smartphone a en quelque sorte déjà atteint le Vietnam. Il y a quelques surprises, car le smartphone ressemble au Galaxy A52, ce qui signifie que nous pouvons voir les bords fins symétriques, une découpe en forme de trou pour la caméra frontale, et un bloc de caméra rectangulaire qui devrait comporter un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels, et un capteur de profondeur de 5 mégapixels en plus du capteur photo principal susmentionné.

Si vous pensez que c’est audacieux de la part du YouTuber de poster une vidéo de déballage avant le lancement officiel, et à en juger par les effets sonores, ils semblent fiers de leur accomplissement, il y a plus. Certains revendeurs au Kenya vendent maintenant le smartphone. Les listings ont également révélé d’autres spécifications, y compris une caméra frontale de 32 mégapixels et Android 12 avec One UI 4 par-dessus.

Au Kenya, le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte environ 45 500 KSH (~ 360 euros).

Un prix analogue à son prédécesseur

Selon une fuite antérieure, la variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendue 469 € en Italie. À titre de comparaison, le Galaxy A52 5G 4 Go de RAM/128 Go de stockage a été présenté pour 449 euros, il semble donc que le prix de son successeur sera dans la même fourchette.

Le Galaxy A50 et son modèle suivant, le A51, ont été les quatrièmes smartphones les plus populaires en 2019 et 2020, respectivement, mais le A52 n’a pas continué la série, il sera donc intéressant de voir si un nouveau chipset et un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz seraient suffisants pour catapulter le nouveau milieu de gamme de Samsung de nouveau dans le top 10 des charts.