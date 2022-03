Selon un nouveau rapport, le Mac mini sera équipé de puces M2 et M2 Pro

Nous sommes encore en train de baver sur les derniers Mac Studio, Studio Display et autres produits Apple étonnants annoncés cette semaine lors de l’événement Peek Performance d’Apple. Cependant, nous avons également commencé à recevoir de juteuses informations sur les prochains modèles de Mac, car les gars de 9to5Mac affirment qu’un nouveau Mac mini est en route. Ce produit ne devrait pas être aussi puissant que le Mac Studio, mais il sera, sans aucun doute, plus puissant que sa version actuelle.

Nous avons reçu des rumeurs passionnantes concernant les produits Apple à venir. Hier, nous avons appris que le nouveau MacBook Air serait équipé du même processeur M1 que son prédécesseur, ce qui implique que la nouvelle itération de cet ordinateur portable n’aura qu’un changement de design.

Quoi qu’il en soit, nous avons maintenant de nouvelles informations affirmant que le Mac mini arrivera toujours en 2022, et il semble qu’il pourrait être lancé avec une nouvelle puce Apple M2 et même un processeur M2 Pro plus puissant. Alors que certains observateurs pensaient qu’Apple pourrait annoncer le M2 lors de son événement Peek Performance en début de semaine, son absence suggère que le géant de la technologie présentera la nouvelle puce à l’automne, probablement en même temps que le nouveau Mac mini.

Le nouveau Mac mini, dont le nom de code est J473, serait équipé de la nouvelle puce M2 d’Apple, la puce nouvelle génération de Cupertino, destinée à ses Mac d’entrée de gamme et à ses futurs iPad. Ce serait la première étape vers les puces M d’Apple puisque nous avons déjà vu des versions M1 avec des variantes Pro, Max, et Ultra.

Connu en interne sous le nom de « Staten », le M2 est basé sur la puce A15 actuelle, tandis que le M1 est basé sur le A14 Bionic. Tout comme le M1, le M2 sera doté d’un processeur à 8 cœurs (4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité), mais cette fois avec un GPU plus puissant à 10 cœurs. Les nouveaux cœurs de performance ont pour nom de code « Avalanche » et les cœurs d’efficacité sont connus sous le nom de « Blizzard ».

Apple pense déjà à l’avenir

Cependant, le nouveau Mac mini M2 pourrait également être lancé avec un processeur M2 Pro plus puissant sous le capot. Le modèle portant le nom de code J474 arriverait comme une alternative plus puissante pour ceux qui ont besoin de plus de leurs PC, sans avoir à opter pour le Mac Studio récemment lancé. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle puce M2 Pro comporterait « 8 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, pour un total de 12 cœurs contre 10 pour l’actuel M1 Pro ».

La première puce M d’Apple, la M1, a été saluée pour ses impressionnantes performances et son efficacité. Elle est utilisée par l’actuel Mac mini, l’iMac 24 pouces, le MacBook Pro, le MacBook Air et certains iPad. Le Apple M2 ne devrait pas tarder à faire son apparition dans les futurs modèles.