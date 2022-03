Le nouveau MacBook Air pourrait présenter un nouveau design, davantage de couleurs et la puce M1

Beaucoup d’observateurs ont été stupéfaits par tout ce qui a été annoncé hier soir lors du dernier événement « Peek Performance » d’Apple, mais il semble qu’Apple ne fait que commencer. Les rumeurs prétendent que nous allons recevoir jusqu’à trois nouveaux modèles d’Apple Watch, de nouveaux MacBook et d’autres formidables appareils dans les mois à venir.

Cependant, ces rumeurs deviennent plus intéressantes lorsqu’elles proviennent de l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, qui a récemment révélé quelques détails sur le prochain MacBook Air d’Apple.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022

Selon Ming-Chi Kuo, Apple lancera un nouveau MacBook Air plus tard cette année. Ce nouvel appareil délaissera le design du modèle actuel, puisqu’il sera doté d’un tout nouveau facteur de forme et d’un plus grand choix de couleurs. Cette information va dans le sens des précédentes rumeurs selon lesquelles la nouvelle itération du MacBook Air d’Apple n’aurait pas un design effilé, car il ressemblerait davantage aux dernières versions du MacBook Pro.

Kuo pense également que le nouveau MacBook Air entrera en production de masse à la fin du deuxième trimestre de cette année ou au début du troisième trimestre. Cependant, il est précis lorsqu’il mentionne qu’il sera doté du processeur M1 d’Apple avec plus d’options de couleurs, mais malheureusement, ce modèle ne disposera pas de la technologie Mini-LED.

Les rumeurs affirment également que ce nouveau modèle sera plus fin et plus léger que la version actuelle. De plus, il pourrait être proposé en 7 couleurs différentes, qui, selon certains, pourraient être les mêmes que celles de l’iMac de 24 pouces équipé du processeur M1, ce qui signifie que nous pourrions voir le nouveau MacBook Air en bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet. De plus, le MacBook Air pourrait arriver avec des bords blancs et un clavier blanc.

Pas sûr de l’intérêt

Tout ce qui concerne le nouveau MacBook Air semble correct, mais nous ne sommes pas vraiment sûrs qu’Apple veuille inclure le même processeur que celui que l’on trouve dans la version actuelle. Rappelez-vous que nous avons déjà vu ce processeur dans la dernière itération de l’iPad Air, qui se vend plusieurs centaines d’euros de moins, et qu’il prend également en charge la saisie au stylet.

En d’autres termes, il n’y aurait pas de véritable raison de choisir un nouveau MacBook Air plutôt que le dernier modèle d’iPad Air.