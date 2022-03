Le Volkswagen ID. Buzz est officiellement dévoilé, et il est électrique

Le Volkswagen Microbus original est une icône de l’automobile, ce qui pourrait expliquer pourquoi VW a mis tant de temps à lancer une nouvelle version.

Après avoir montré de multiples voitures conceptuelles inspirées du Microbus, VW a dévoilé un concept de Microbus entièrement électrique au Salon de l’auto de Détroit 2017, le prompt à confirmer les plans pour une version de production. Alors que le monde entier s’extasiait devant ce concept, VW a pris tout son temps pour mettre au point le modèle de série. Le Volkswagen ID. Buzz a finalement fait ses débuts en ligne aujourd’hui, et ne sera pas commercialisée avant fin 2022.

Disponible en version passager et ID. Buzz Cargo, ce fourgon électrique combine un style inspiré du Microbus classique avec des technologies modernes et des matériaux durables. Il ne s’agit pas non plus d’un simple effet de mode rétro. L’ID. Buzz a été conçu par Volkswagen Commercial Vehicles, il devrait donc plaire aussi bien aux artisans qu’aux hippies et aux surfeurs.

Une grande partie du design du concept car de 2017 a été conservée, mais le modèle de production ID. Buzz est un peu plus carré que le concept. Certains éléments stylistiques, comme l’extérieur bicolore et le grand logo VW centré, sont des rappels évidents du Microbus, mais l’ID. Buzz est loin d’être rétro.

VW n’aurait pas pu faire un Microbus moderne s’il n’était pas électrique. La flexibilité d’un groupe motopropulseur électrique a permis à VW de conserver la forme classique du Microbus tout en respectant les normes modernes de crash-test et en maximisant l’espace intérieur. L’ID. Buzz utilise également la même plateforme MEB que le VW ID.4, l’Audi Q 4 e-tron et d’autres modèles du groupe VW. Cela permet à VW de profiter d’économies d’échelle qui ne seraient normalement pas disponibles pour un modèle de niche.

L’intérieur doit plus aux VE VW modernes qu’à n’importe quelle voiture hippie des années 1960. Le design du tableau de bord est en grande partie le même que celui des autres VE de la famille ID, mais VW a inclus un bac de rangement amovible avec des compartiments pour tout, des bouteilles d’eau aux ordinateurs portables. VW met également l’accent sur les matériaux durables, en renonçant au cuir et en utilisant du fil Seaqual — un matériau fabriqué à partir de plastique recyclé — pour les housses de sièges, les revêtements de sol et le revêtement de toit. La peinture extérieure est également d’origine biologique, selon VW.

Un tableau de bord digital

En dehors d’un facteur de forme différent, l’ID. Buzz est doté de la même interface que les autres modèles récents de VW. Cela comprend un tableau de bord Digital Cockpit de 10 pouces, un système d’éclairage interactif ID.Light et un éclairage ambiant multicolore. Un écran tactile de 10 pouces est de série, tandis qu’un écran de 12 pouces est en option. Nous nous attendons à ce que Apple CarPlay et Android Auto sans fil soient également de série.

Les modèles européens bénéficient de série de l’alerte de collision avant, de l’assistance au maintien dans la voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que du régulateur de vitesse adaptatif, de l’assistance au stationnement, de l’assistance d’urgence (qui ralentit automatiquement la voiture en cas d’incapacité du conducteur) et du Travel Assist, qui ajoute le centrage automatique dans la voie au régulateur de vitesse adaptatif.

Avec un empattement de 2 988 mm, la version de lancement européenne est légèrement plus petite que les versions pour passagers du Ford Transit Connect et du Mercedes-Benz Metris, mais le VW est un peu plus large que ces fourgons. La version passagers de l’ID. Buzz sera lancée dans une configuration à cinq places, suivie d’une version à six places avec des sièges disposés sur trois rangées de deux. Enfin, l’ID. Buzz Cargo offrira jusqu’à 4 000 litres d’espace de chargement derrière ses sièges arrière – plus qu’un fourgon Ford Transit Connect.

Un seul moteur électrique

Au lancement, les modèles européens ID. Buzz et ID. Buzz Cargo auront une batterie de 82 kW placée sous le plancher et un seul moteur électrique qui transmettra 201 chevaux. VW a indiqué une vitesse de pointe limitée électroniquement à 145 km/h, mais n’a rien dit sur le temps de 0 à 100 km/h ou l’autonomie. D’autres options de batteries avec des puissances différentes seront annoncées en 2023, selon VW.

La ID. Buzz se chargera à 11 kilowatts à l’aide d’une station de charge CA de niveau 2 de 240 volts ou à 170 kW avec la charge rapide CC. Cette dernière permet une charge de 5 % à 80 % en 30 minutes, selon VW. L’ID.Buzz sera également compatible avec le système Plug & Charge, ce qui signifie que les conducteurs pourront démarrer une session de charge dans une station publique en se branchant simplement. En Europe, VW proposera également la recharge bidirectionnelle, ce qui permettra à l’ID.Buzz de rejeter de l’énergie dans le réseau.

Alors que l’ID. Buzz a finalement été révélé, les clients devront attendre un peu plus longtemps pour en acheter un. La production pour le marché européen devrait commencer plus tard en 2022, avec un lancement européen officiel prévu pour le troisième trimestre de l’année.