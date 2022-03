Apple va doter son application de montage vidéo iMovie de nouvelles fonctionnalités en avril

L’application iMovie est une application de montage vidéo gratuite disponible sur l’iPhone et l’iPad. Elle constitue généralement l’option d’entrée de gamme du logiciel de montage vidéo et cinématographique professionnel d’Apple, Final Cut Pro.

Chaque storyboard comprendra une liste d’exemples qui pourront vous aider à capturer les séquences dont vous aurez besoin, ainsi qu’à organiser les clips et à apprendre les structures des histoires. En outre, vous pourrez enregistrer votre vidéo de storyboard dans votre application Photos et la partager, ou l’envoyer à un ami, au cas où vous travailleriez ensemble sur une vidéo.

Bien entendu, vous pourrez réorganiser et supprimer des clips à partir d’une liste simplifiée de vos prises de vue, ainsi que modifier tous les détails que vous souhaitez avec le découpage des clips, la division et autres. En outre, votre musique se recomposera dynamiquement pour s’adapter à la durée de votre projet.

La première fonction, baptisée Magic Movie, est une fonctionnalité amusante qui vous permet de créer instantanément des vidéos stylisées et montées, complétées par des titres, des transitions et de la musique de manière transparente . La fonction Magic Movie détectera automatiquement les meilleures parties de la séquence donnée (celle que vous avez sélectionnée dans votre bibliothèque) pour créer automatiquement un montage pour vous. Vous pourrez choisir parmi 20 styles différents.

Lors de l’événement Peek Performance du 8 mars dernier, Apple a présenté, aux côtés de l’iPhone SE 2022 et du nouvel iPad Air , quelques nouvelles fonctionnalités dont bénéficiera son application de montage vidéo iMovie en avril. Les cinéastes disposeront bientôt d’encore plus d’options pour l’application iMovie .