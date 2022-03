La pénurie d’espace de stockage sur un smartphone, en particulier sur les modèles d’entrée de gamme, est une chose légitime et Google a l’intention de la résoudre sans avoir à supprimer volontairement des applications. Google a annoncé qu’elle allait introduire une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux gens « d’archiver » des applications pour gagner de l’espace sur leurs smartphones.

Dans un article de blog officiel, Google révèle que l’archivage des applications permettra de libérer 60 % de l’espace que les applications peuvent occuper sur un smartphone. Cela se fera en supprimant temporairement des parties d’applications du smartphone au lieu de supprimer complètement ces applications.

Avec cela, Google va introduire un nouveau paquet Android appelé APKs archivés pour économiser les données de l’utilisateur tant qu’une application est archivée. Il faut savoir que l’application archivée restera sur votre smartphone et pourra être facilement restaurée si vous changez d’avis et souhaitez la remettre en action.

Cette fonctionnalité est analogue au fonctionnement de la fonctionnalité de déchargement d’applications d’iOS. Pour ceux qui ne le savent pas, elle permet aux utilisateurs de décharger une application et d’économiser de l’espace de stockage au lieu de désinstaller l’application. L’application est supprimée de l’appareil, mais toutes les données sont conservées, de sorte qu’il n’y a pas de problème lorsque l’utilisateur réinstalle l’application.

Cette fonctionnalité est censée profiter à la fois aux utilisateurs et aux développeurs. Comme le note Google, « une fois lancé, l’archivage offrira de grands avantages tant aux utilisateurs qu’aux développeurs. Au lieu de désinstaller une application, les utilisateurs pourront l’ » archiver », c’est-à-dire libérer temporairement de l’espace et être en mesure de la réactiver rapidement et facilement. Les développeurs peuvent bénéficier d’une diminution du nombre de désinstallations et d’une action nettement plus faible pour reprendre leurs applications préférées ».

Un lancement avec Android 13 ?

Les APKs d’applications archivés de Google ont commencé à atteindre les développeurs et l’option d’archivage d’applications atteindra le grand public d’ici la fin de l’année. Il y a des chances qu’elle soit introduite avec Android 13, qui est actuellement en phase Developer Preview.

Si la fonctionnalité n’est pas forcément nécessaire pour les smartphones Android disposant d’au moins 256 Go de stockage, elle peut certainement s’avérer utile pour les appareils abordables (principalement d’entrée de gamme et anciens) qui sont généralement pauvres en stockage.