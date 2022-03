Les benchmarks de l’Apple M1 Ultra suggère que le Mac Studio sera extrêmement puissant !

Apple vient de révéler la prochaine puce M1 Ultra lors de son événement Peek Performance — et cette puce est censée offrir des niveaux de puissance sans précédent. Aujourd’hui, plusieurs benchmarks M1 Ultra de la puce ont fuité, mettant les mots d’Apple à l’épreuve et comparant le processeur à ses propres puces Apple Silicon, ainsi qu’aux puces Intel et AMD.

La nouvelle puce M1 Ultra d’Apple fera bientôt ses débuts dans le Mac Studio à 4 599 euros, il s’agit donc bien d’un processeur haut de gamme destiné aux professionnels. Apple promet d’offrir des performances extraordinaires avec sa nouvelle puce, et même sans voir les benchmarks, c’est assez facile à croire — après tout, le M1 Ultra est composé de deux puces M1 Max assemblées grâce à une technologie qu’Apple a baptisée UltraFusion. En théorie, cela devrait signifier que le M1 Ultra est capable de faire deux fois plus que l’actuelle puce de haut niveau d’Apple, le M1 Max.

Le M1 Ultra est une puce composée d’un CPU, d’un GPU et d’une mémoire vive dans une seule puce. La puce testée possède un CPU de 20 cœurs, dont 16 cœurs haute performance et quatre cœurs à haute efficacité. L’un des tests a donné une vitesse d’horloge de base de 3,18 GHz, mais n’a pas révélé la fréquence de boost. Le test a été réalisé sur un appareil fonctionnant sous macOS 12.3.

Dans un test Geekbench, l’Apple M1 Ultra a obtenu un score de 1 793 points dans un test monocœur et de 24 055 points dans un test multicœurs. Il ne fait aucun doute que ce sont de bons scores, mais comment se comparent-ils à ceux de la concurrence ? Wccftech a effectué plusieurs comparaisons et a partagé les résultats ici et là.

La première puce à se mesurer au nouveau M1 Ultra d’Apple était le Core i9-12900K d’Intel, qui est le meilleur processeur de la gamme Alder Lake d’Intel. En supposant que le M1 Ultra d’Apple fonctionnait à pleine puissance (ce qui était très probablement le cas), la puce était capable de rivaliser avec le Core i9-12900K fonctionnant à la même puissance. Le M1 Ultra s’est laissé distancer par le Core i9-12900K en termes de performances monocoeur, avec un score inférieur de 14 %, mais il a dépassé Intel de 20 % dans les tâches multicœurs.

Vivement l’avoir dans les mains !

La comparaison suivante a été faite avec le AMD Ryzen Threadripper 3970X, un processeur destiné principalement aux professionnels et aux stations de travail, qui est équipé de 32 cœurs. Il convient de noter que le Threadripper consomme beaucoup d’énergie (280 watts) et que le M1 Ultra est beaucoup plus conservateur à cet égard, mais même dans ce cas, Apple bat Ryzen de très loin. Dans les tests monocœur, le M1 Ultra l’emporte de 39 %, mais il perd de 7 % face au CPU Ryzen dans les tâches multicœurs. Apple bat également le meilleur processeur grand public d’AMD, le Ryzen 5950X, avec une avance de 13 % dans les tests monocoeur et de 37 % dans les opérations multicœurs.

Une autre comparaison intéressante est celle entre la puce M1 Ultra et le Mac Pro basé sur Intel Xeon. Le Mac Pro a plus de cœurs que la puce M1 Ultra, 28 contre 20, mais sans surprise, le M1 Ultra bat toujours le Mac Intel Xeon de manière considérable. Il surpasse le Mac Pro de 21 % en multicœur et de 56 % en monocoeur. Cela correspond à l’affirmation d’Apple selon laquelle le M1 Ultra Mac Studio serait 60 % plus rapide que le Mac Pro Intel.

Enfin et surtout, le M1 Ultra a été comparé au M1 Max et au M1 Pro. Pour rappel : le M1 Ultra a obtenu un score de 1 793 points en monocœur et 24 055 points en multicœurs. Son prédécesseur, le M1 Max, a obtenu un score de 1 770 points en monocœur et 12 448 points en multicœur, le M1 Pro le suivant de près avec 1 757/12 334 points. Il semble que le M1 Ultra sera analogue aux précédentes puces Apple dans les tâches monocœur, mais il double le score du M1 Max dans les opérations multicœur.

Ces benchmarks donnent une image très excitante du prochain M1 Ultra et du Mac Studio !