Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3

Lors de l’événement Peek Performance, Apple a annoncé que les mises à jour logicielles iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3 seront disponibles pour le grand public la semaine prochaine.

Les nouvelles mises à jour logicielles sont accompagnées d’un certain nombre de fonctionnalités, telles que le Universal Control, la prise en charge de Face ID avec un masque, de nouveaux emojis, et bien plus encore.

Voici les principales nouveautés d’iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3 Monterey.

Face ID avec un masque

Apple a ajouté la prise en charge de Face ID avec masque dans iOS 15.4. Maintenant, si vous possédez un appareil de la série iPhone 12 ou iPhone 13 fonctionnant sous iOS 15.4, vous pouvez déverrouiller votre iPhone, authentifier des paiements, déverrouiller des applications et faire tous les trucs de Face ID tout en portant un masque. Vous n’avez plus besoin de retirer le masque pour utiliser Face ID.

Si votre iPhone détecte que vous portez un masque, le nouvel iOS 15.4 scanne la zone autour de vos yeux pour authentifier les déverrouillages. Apple affirme que Face ID est « plus précis lorsqu’il est configuré pour la reconnaissance du visage entier uniquement », mais il est également capable de « reconnaître les caractéristiques uniques autour de la zone des yeux » pour s’authentifier si vous portez un masque. Cette fonction peut être configurée dans les paramètres de Face ID sur iOS 15.4.

Universal Control

Parallèlement à iOS 15.4, Apple a également mis à disposition des développeurs iPadOS 15.4 et macOS 12.3. Et enfin, la nouvelle mise à jour du système d’exploitation apporte Universal Control. Désormais, vous pouvez utiliser vos appareils iPad et Mac de manière transparente en utilisant uniquement le clavier et le trackpad de votre Mac de manière transparente. La fonctionnalité semble fonctionner comme prévu.

Holy wow Universal Control is incredible. This is me moving between a MacBook Pro, an iPad mini, and an iPad Pro using just the MacBook trackpad and keyboard. It’s aware of position, lets you drag files, and supports iPadOS gestures. The hype was real and it all just works 🤯 pic.twitter.com/PWUTLYZtkW — Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022

Les paramètres du Universal Control peuvent être configurés à la fois sur l’iPad et sur le Mac. Sur macOS 12.3 Monterey, le réglage de Universal Control se trouve sous le panneau Affichage des préférences système sur le Mac. Il apparaît également sous Général → AirPlay et Handoff → Curseur et clavier.

Nouveaux emojis

Les derniers logiciels apportent également le support d’Unicode Emoji 14 à l’iPhone, apportant plus de 37 emojis et 75 ajouts de tons de peau pour un total de 112 nouveaux caractères à l’OS. Les nouveaux emojis comprennent le visage qui fond, le visage qui salue, le visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, le visage avec l’œil qui louche, le visage avec la bouche en diagonale et le visage en pointillé, tandis que les nouveaux emojis comprennent la lèvre mordue et les bulles, et bien plus encore.

ProMotion 120 Hz pour les applications tierces sur l’iPhone 13 Pro/Pro Max

iOS 15.4 permettra enfin aux développeurs d’exécuter des animations au taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz sur les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Avec iOS 15.4, toutes les animations des applications tierces seront plus fluides et votre expérience d’utilisation des applications s’en trouvera encore améliorée.

Notes du trousseau iCloud

Dans iOS 15.4, vous pourrez enregistrer des notes sur les saisies de mot de passe dans le trousseau iCloud. Cela rend le service de trousseau iCloud plus proche des services tiers tels que 1Password et LastPass. Vous pouvez ajouter des notes à votre mot de passe trousseau iCloud en allant dans Paramètres → Mots de passe sur iOS 15.4 et plus.

Plus de fonctionnalités

Apple a ajouté un certain nombre d’améliorations à SharePlay avec iOS 15.4. Désormais, vous pouvez ouvrir directement SharePlay et écouter vos chansons préférées avec vos amis directement depuis l’app Musique. Il existe également une option permettant d’activer SharePlay directement à partir de la feuille de partage sur d’autres apps prises en charge

Vous pouvez désormais créer des domaines de messagerie personnalisés avec iCloud+

Vous pouvez désormais désactiver les notifications pour les automatismes personnels dans les raccourcis Siri

Apple a ajouté un nouveau widget de carte à iOS avec iOS 15.4

Apple a également ajouté la prise en charge du stockage du certificat numérique COVID de l’UE aux applications Santé et Portefeuille avec la nouvelle mise à jour

La mise à jour du système d’exploitation prend également en charge la nouvelle fonction de déclenchement adaptatif DualSense de Sony.

Pour installer iOS 15.4 sur votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.