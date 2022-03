Le Google Pixel 6a pourrait arriver plus tard que prévu

Nous avons de nouvelles informations sur les produits à venir de Google. Les dernières rumeurs concernant le Pixel 6a de Google affirment que le nouveau smartphone pourrait ne pas arriver aussi tôt que nous l’attendions, car Google pourrait avoir choisi de retarder le lancement du smartphone jusqu’en juillet.

Selon Jon Prosser, le nouveau Pixel 6a pourrait arriver jusqu’en juillet. Cette information a été révélée plus tôt dans la journée sur la chaîne Front Page Tech sur YouTube, où il a confirmé que le lancement de la nouvelle Pixel Watch est toujours prévu pour le 26 mars. Cependant, il a souligné que Google change toujours les dates d’annonce finale de ses appareils, donc tout peut arriver.

Malheureusement, ses sources affirment que le nouveau Pixel 6a pourrait arriver tard en juillet en raison de la pénurie de puces.

as i mentioned in today’s show:

i am hearing that google has delayed the pixel 6a until late july. (chip shortage)

pixel watch is still may 26th, but the source believes it could soon be pushed as well. https://t.co/iqoh9RlCzk

—Jon Prosser (@jon_prosser) March 4, 2022