Voici pourquoi l’iPhone 14 doit conserver son encoche

Après cinq ans, Apple est apparemment tout à fait prête à remplacer l’encoche sur au moins deux modèles d’iPhone par un design plus moderne. ShrimpApplePro, qui a été le premier à partager le nouveau design en septembre 2021, est maintenant de retour avec de nouveaux détails concernant la double découpe de l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Étant donné que les iPhone d’Apple sont équipés d’une technologie Face ID complexe qui nécessite beaucoup de composants, il n’est pas possible pour l’entreprise pour le moment de suivre la voie d’Android et de remplacer l’encoche par une petite découpe circulaire. Au lieu de cela, la société est susceptible d’équiper les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 avec une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale et la caméra infrarouge, et un trou pour le projecteur de points.

Tbh, it wasn’t any smaller from the iPhone 13

13’s sensors holes are just hidden in the notch. pic.twitter.com/K9xEjjAyVa —ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 3, 2022

La fuite de schémas qui a émergé à la fin du mois dernier a révélé que les découpes seront plus grandes que prévu et ShrimpApplePro est d’accord. Ils ont partagé une image qu’ils ont trouvée sur le site de réseau social Weibo et ont vérifié son authenticité. Selon cette image, le trou aura un diamètre de 5,631 mm, ce qui est à peu près aussi grand que l’ouverture de la caméra de l’iPhone 13 Pro.

Donc, en substance, c’est comme si Apple avait juste retiré les bords entourant les éléments de l’encoche, et il ne semble pas que les composants individuels aient été rétrécis. Bien sûr, les découpes prendront moins de place que l’encoche, mais le résultat final pourrait ne pas avoir l’air aussi raffiné que les précédents concepts basés sur des rumeurs l’avaient indiqué.

Pour y parvenir, il n’y a que deux possibilités : soit déplacer l’écouteur et placer les capteurs dans le cadre, soit les placer sous l’écran. Bien sûr, nous avons vu plusieurs smartphones Android essayer la même chose, et ils deviennent assez bons — le ZTE Axon 30, par exemple, fait un assez bon travail avec sa caméra frontale sous l’écran. Mais « plutôt bien » ne suffira pas pour Apple, qui s’obstine à vanter ses prouesses en matière de caméra à tout moment. Avoir une caméra sous l’écran revient aussi, par nature, à couvrir légèrement les capteurs, ce qui signifie que Face ID sera probablement plus lent et/ou moins précis. Le seul moyen pour que cela fonctionne est que la technologie de l’écran évolue pour laisser entrer suffisamment de lumière pour que le traitement d’image d’Apple puisse faire son travail, et que les capteurs IR pour la sécurité puissent être suffisamment miniaturisés pour être placés dans le cadre… mais nous n’en sommes pas encore là.

Pas encore prêt !

Apple sortirait quatre modèles en septembre : l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Les modèles Pro seront probablement dotés d’une nouvelle caméra de 48 mégapixels à l’arrière, et d’un boîtier en alliage de titane. L’ensemble de la série pourrait présenter des bosses de caméra plus fines et des boutons de volume circulaires inspirés de l’iPhone 4, et sera probablement alimenté par la puce A16 Bionic.

Dans quelques heures, nous pouvons nous attendre à voir le premier iPhone SE 3 prêt pour la 5G, qui pourrait devenir l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de 2022.