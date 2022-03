La Google Pixel Watch et le Pixel 6a semblent se rapprocher de leur lancement

La plupart de notre attention s’est concentrée sur les derniers événements, lancements et appareils annoncés lors du MWC 2022 à Barcelone. Pourtant, nous venons de recevoir des informations intéressantes sur deux appareils passionnants. Le futur Google Pixel 6a et la nouvelle Pixel Watch ont fait une apparition plutôt curieuse dans le système d’inventaire back-end de l’un des opérateurs américains, ce qui pourrait également signifier que nous nous rapprochons d’une éventuelle annonce.

En effet, le Pixel 6a et la Pixel Watch ont récemment été repérés dans le système d’inventaire d’un opérateur américain anonyme, selon les sources d’Android Police. La Pixel Watch est apparue sous le nom de code « rohan », et les données révèlent que la prochaine smartwatch de Google sera disponible en trois coloris distincts, notamment en gris, noir et or.

La rumeur implique également que la Pixel Watch arrivera également avec un espace de stockage de 32 Go, soit deux fois plus de stockage que celui que l’on trouve dans la Galaxy Watch 4 de Samsung, mais la même quantité de stockage que l’Apple Watch Series 7.

Fait intéressant, l’opérateur qui répertorie la soi-disant Pixel Watch ne vend pas de smartwatches non cellulaires. Il est donc fort probable que la première smartwatch de Google soit livrée avec une connectivité eSIM. « Cet opérateur n’a pas encore vendu de smartwatch non cellulaire, on peut donc penser que la Pixel Watch proposera un modèle cellulaire. Nous n’avons encore vu aucune information sur les prix ou les dates de sortie spécifiques », peut-on lire sur la source.

Un lancement prochainement ?

Quant au Google Pixel 6a, dont le nom de code est « bluejay », il pourrait également arriver dans trois options de couleurs différentes, dont le noir, le blanc et le vert. Les données du système montrent également que les trois variantes se vanteront de 128 Go d’espace de stockage.

Malheureusement, il n’y a aucune information sur un éventuel prix ou une date de lancement. Cependant, nous nous attendons à voir ces appareils dans un proche avenir. Les rumeurs affirment également que le Pixel 6a pourrait être lancé en mai, ce qui pourrait avoir lieu pendant la prochaine Google I/O.