Les derniers rendus du Pixel 7 Pro montrent un petit changement esthétique de la caméra arrière

Ne détestez-vous pas acheter un nouveau smartphone et quelques semaines plus tard, des rendus de la prochaine version apparaissent un peu partout ? C’est la situation pour les acheteurs plus récents de la série Google Pixel 6 qui ont vu des rendus du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro ressemblant exactement aux modèles actuellement disponibles faire surface sur la toile. Mais, un nouveau rendu a été posté par Let’sGo Digital et il montre au moins un changement à la barre de la caméra.

Les rendus du Pixel 7 Pro et la vidéo qui les accompagne sont réalisés par Technizo Concept. Le Pixel 7 Pro devrait être doté d’un écran OLED incurvé de 6,7 à 6,8 pouces, analogue au Pixel 6 Pro. Le nouveau modèle continuera très probablement à avoir un écran avec une résolution Quad HD+ (1440 p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

On a déjà parlé de la puce Google Tensor de seconde génération qui alimente la gamme Pixel 7. Il s’agit de la puce maison de Google qui a permis à l’entreprise de développer certaines astuces pour la série Pixel 6 qu’elle n’aurait pas été en mesure d’offrir en utilisant une traditionnelle puce de Qualcomm.

Malgré les appels des utilisateurs du Pixel 6 pour le retour du capteur d’empreintes digitales à l’arrière, il est probable que Google équipera à nouveau sa gamme phare d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Afin de limiter les coûts, Google pourrait simplement avoir recours à des ajustements et à des modifications du lecteur biométrique plutôt que d’utiliser un lecteur optique plus onéreux.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été présentés le 19 octobre et commercialisés le 25 octobre. Vous pouvez donc vous attendre à attendre à quelques mois de rumeurs avant que les nouveaux modèles ne voient le jour.

Une différence mineure

Vous pourriez également remarquer la différence dans la barre de caméra arrière du Pixel 7 Pro qui, dans le rendu, a le téléobjectif périscope séparé des deux autres objectifs de la matrice de caméra par des bordures circulaires.

Grâce à la série Pixel 6, le quatrième trimestre de 2021 a été le meilleur trimestre de l’histoire de Pixel. Il ne fait aucun doute que cela est dû à la sortie de la série Pixel 6 qui a généré un niveau d’excitation qu’aucun autre Pixel avant n’a pu atteindre. Comme prévu à cause des sorties passées de Pixel, beaucoup s’attendaient à ce que les nouveaux modèles connaissent quelques bugs, et bien sûr, c’est exactement ce qui s’est passé.

Mais ceux qui sont prêts à donner à la gamme Pixel 6 un peu de temps pour que Google extermine les bugs avant d’abandonner les modèles ont été satisfaits de ce qu’ils ont acheté. Et certaines des nouvelles fonctionnalités se sont avérées très populaires, notamment la Gomme magique. Celle-ci utilise l’IA pour faire des recommandations afin de déterminer certaines personnes et images dans une photo qui ne devraient pas y figurer. L’utilisateur a également la possibilité de décider qui ou quoi doit être retiré de la photo.