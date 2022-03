Google semble envisager de nouveaux produits audio si l’on se fie à ses acquisitions

Google a dévoilé les Pixel Buds originaux en 2017, et la deuxième génération en 2020. Les deux premières générations n’étaient pas les meilleurs écouteurs sans fil, et ils avaient beaucoup de problèmes de connectivité et autres. La dernière Series A de Google Pixel Buds a été bien accueillie, et cela montre que Google est sur la bonne voie, mais il y a beaucoup d’améliorations à apporter.

Selon un rapport, Google a discrètement acheté des brevets et des entreprises liés à l’audio, y compris toute l’équipe de Synaptics dans le but, vraisemblablement, d’améliorer les produits audio Pixel.

Protocol a fait quelques enquêtes et a découvert que Google a acquis plusieurs entreprises et brevets au cours des derniers mois, y compris Dysonics, pour un montant non divulgué. La transaction aurait inclus tous les brevets et le talent de l’entreprise. Dysonics a développé un logiciel audio 3D avec du matériel de suivi de mouvement pour les casques.

L’acquisition de Synaptics valait 35 millions de livres sterling, et la transaction comprenait les brevets et le matériel audio de la société. Les brevets de Synaptics couvraient des éléments tels que les « écouteurs stéréo équilibrés » et les « écouteurs à suppression active du bruit ». Le vice-président et le directeur général de l’audio de la société, Trausti Thormundsson, sont passés chez Google en tant que chefs de produit.

L’année dernière, Google a également acquis les brevets audio de RevX Technologies, la startup qui a conçu un dispositif permettant d’optimiser les écouteurs intra-auriculaires pour les musiciens. Le produit a eu du succès, et il a été bien accueilli par les artistes. En mai 2021, Google a également acquis la startup Tempow, spécialisée dans les wearables audio, pour un montant annoncé de 17,4 millions de dollars. La société développait « le premier système d’exploitation pour de véritables écouteurs sans fil » et avait conclu des partenariats avec TCL et Motorola. Selon Protocol, Google aurait eu besoin de cette entreprise à des fins défensives, car elle était en procès avec Sonos pour une prétendue violation de brevet.

Google recrute !

De nombreuses offres d’emploi montrent que Google est à la recherche d’employés expérimentés pour améliorer son secteur audio et développer de nouveaux produits en Californie. Google recrute des personnes pour une grande variété de postes « qui donnent vie à des fonctionnalités clés qui distinguent nos appareils de première main ».

Bien que rien ne soit certain à ce jour, la preuve montre que Google veut prendre l’audio plus au sérieux, et nous pourrions voir de meilleurs haut-parleurs et écouteurs de la société dans un proche avenir.