Il y a environ une décennie, HTC était l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, mais il a presque sombré dans l’oubli ces derniers temps. La société n’a jamais annoncé un retrait du marché, et même si elle a réduit ses opérations après avoir vendu une partie de ses activités à Google en 2018, elle vend toujours discrètement des smartphones abordables sur certains marchés. Le fabricant taïwanais a maintenant révélé ses plans pour sortir un smartphone phare en avril.

DigiTimes relayé par WinFuture rapporte que le vice-président de la région Asie-Pacifique de HTC, Charles Huang, a déclaré lors du Mobile World Congress (MWC) en cours que HTC présentera un smartphone haut de gamme le mois prochain.

La société a publié pour la dernière fois un smartphone phare, le Exodus 1, en 2018. C’était un smartphone axé sur la blockchain et alimenté par la puce haut de gamme Snapdragon 845 de Qualcomm. HTC, qui a été le premier à fabriquer à la fois un appareil Android et un smartphone Windows Mobile, est dans le rouge depuis 2015 et s’est recentré sur les casques et accessoires de réalité virtuelle.

Pendant le MWC, la société a annoncé Viverse, qui est sa version du Métaverse et qui utilisera les casques VR Vive maison. Il n’est pas surprenant que HTC envisage d’intégrer certaines fonctionnalités du Métaverse dans son smartphone. Il semble que la société veuille cibler les consommateurs qui souhaitent utiliser leur smartphone pour des applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

S’il s’agit d’un smartphone haut de gamme, nous ne savons pas si cela signifie qu’il s’agira d’un flagship ou s’il est simplement plus haut de gamme que les appareils les plus récents de la société. D’autres détails sont encore inconnus, mais d’autres informations seront probablement bientôt disponibles. Reste à savoir si cela aidera HTC à redresser la barre et à donner du fil à retordre aux meilleurs smartphones de 2022.

Un gros enjeu

Le soi-disant smartphone Métaverse de HTC arrive aussi un peu après que Google et Samsung aient tous deux effectivement abandonné leurs propres efforts en matière de réalité virtuelle. Google a arrêté sa plateforme Daydream VR pour les smartphones en 2019, tandis que Samsung a mis fin au support de sa plateforme et de ses services Gear VR en 2020.

Il y a peu d’espoir de voir un smartphone AR/VR pénétrer sur le marché si Google et Samsung n’ont pas réussi à le faire, bien que la réalité virtuelle soit l’une des rares forces de HTC ces jours-ci grâce à son activité Vive.