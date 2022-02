Voici le OPPO Find X5 Pro, un smartphone au gros potentiel

Après de nombreuses fuites et teasers, OPPO a officiellement annoncé le Find X5 Pro, son flagship pour 2022. OPPO, la société qui nous a donné des écrans à taux de rafraîchissement dynamique avec une large gamme de couleurs et une recharge ultra-rapide avant que cela ne soit cool, nous présente maintenant la série de smartphones Find X5 pour prendre la relève du Find X3 Pro de l’année dernière et de son unique capteur photo Microlens.

Pour le Find X5 Pro, OPPO a parié sur l’amélioration de la sophistication de l’imagerie et du design du smartphone, car il n’y avait déjà pas grand-chose d’autre à améliorer. Le Find X5 Pro peut être acheté dans les coloris Ceramic White et Glaze Black, indiquant le matériau haut de gamme utilisé pour le châssis du smartphone certifié IP68.

Design et écran du Find X5 Pro

Le dos en céramique est deux fois plus résistant que le panneau de verre des smartphones ordinaires, et deux fois meilleurs dans la conduction de la chaleur, gardant le Find X5 Pro effectivement plus frais sous la pression du jeu.

L’année dernière, l’écran 1440p de 6,7 pouces du Find X3 Pro avait la plus grande plage de taux de rafraîchissement de tous les smartphones, descendant à 5 Hz lors de l’affichage d’images statiques, pour remonter à 120 Hz lors de sessions de jeu à 120 images par seconde. OnePlus, la société sœur de OPPO, et, par la suite, Samsung avec le Galaxy S22 Ultra, ont annoncé des smartphones avec des écrans de 1 Hz à 120 Hz par la suite et, bien sûr, l’écran OLED incurvé WQHD+ de 6,7 pouces du Find X5 Pro fait maintenant de même.

Il s’agit également à nouveau d’un écran couleur 10 bits avec un étalonnage Delta E en usine qui offre une couverture à 100 % du large gamut de couleurs DCI-P3. Pour ce qui est des « premières », l’écran du Find X5 Pro est doté d’un « calibrage des couleurs multi-luminosité » qui maintient les couleurs fidèles aux points de référence de la gamme étendue ou standard « que vous regardiez l’écran sous une lumière artificielle faible ou sous un ciel d’été lumineux ».

Spécifications et caméras du Find X5 Pro

L’autre grand changement dans le Find X5 Pro vient sous la forme du traitement de l’image. Bien que l’appareil soit équipé du processeur Android 2022 phare — le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm — OPPO a développé son propre NPU d’imagerie, appelé MariSilicon X, pour améliorer les prouesses d’imagerie en basse lumière de l’appareil photo du X5 Pro.

Basé sur un processus de 6 nm conçu pour des performances d’imagerie de haut niveau, le MariSilicon X n’est pas seulement doté de la plus puissante puissance de calcul d’IA disponible aujourd’hui, il exécute également un algorithme avancé de réduction du bruit d’IA (AINR) conçu par le OPPO Research Institute. Cela signifie qu’il peut détecter et réduire le bruit dans chaque image, pixel par pixel, tout en préservant des détails plus fins, le ton de la peau, la précision des couleurs. Le résultat est une amélioration quatre fois supérieure de la résolution vidéo nocturne perçue, moins de grain et une reproduction supérieure des couleurs, ce qui rend la vidéo nocturne 4K ultra possible pour la première fois sur un smartphone Android, avec chaque image aussi propre qu’une photo.

Nous disposons des mêmes capteurs de caméra grand-angle et ultra grand-angle — le fleuron de Sony, le 50 mégapixels IMX766, avec une taille de capteur de 1/1,56 » et une taille de pixel de 2 um après binning — pour garantir la cohérence des couleurs et de la balance des blancs entre les prises de vue avec les deux caméras. Il y a également un zoom téléobjectif 3x, mais le capteur photo Microlens du X3 Pro, qui permettait de réaliser de gros plans microscopiques, a disparu.

OPPO a également demandé à Sony de personnaliser le capteur IMX709 de la caméra frontale située à l’avant du Find X5 Pro et de l’intégrer au système de traitement d’images MariSilicon X pour « plus de texture et une reproduction plus précise des couleurs » dans les scénarios de faible luminosité. La caméra frontale élargit également automatiquement la vue d’un angle de 80 à 90 degrés lorsque plusieurs personnes sautent dans le cadre afin de les capturer toutes.

Comme sur les smartphones de sa société sœur OnePlus, Find X5 Pro arbore le logo Hasselblad, ce qui laisse supposer la présence de sa technologie d’étalonnage des couleurs naturelles en mode Pro, ainsi qu’un ensemble de « filtres maîtres créatifs, apportant des couleurs naturelles emblématiques, un profil de couleur professionnel et du style à la photographie mobile ».

Batterie et chargement du Find X5 Pro

Enfin, le OPPO Find X5 Pro dispose de l’une des technologies de charge flash les plus rapides sur un smartphone phare — la SUPERVOOC 80W — qui permet de passer d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh presque vide à une charge de 50 % en seulement 12 minutes.

Le système de charge sans fil AIRVOOC de 50 W n’est pas en reste, puisqu’il recharge complètement la batterie en 47 minutes seulement. À titre de référence, le chargement sans fil du Find X5 Pro est à lui seul plus rapide que la vitesse à laquelle Samsung charge la batterie de même capacité sur le Galaxy S22 Ultra avec le chargeur filaire de 45 W qu’il faut en plus acheter séparément.

Le Find X5 Pro fonctionne avec la dernière surcouche ColorOS 12.1 de OPPO, l’une des surcouches Android 12 les plus riches en fonctionnalités et les plus raffinées qui existent.

Spécifications et caractéristiques du OPPO Find X5

Le Find X5 est le petit frère du Find X5 Pro et présente le même design, à l’exception de la bosse pour la caméra arrière et d’un panneau arrière en céramique. Le Find X5 est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces plus petit, prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’un chipset différent, qui est la plateforme mobile Snapdragon 888 5G. Le smartphone est équipé de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage.

Le domaine de la caméra et la batterie sont les mêmes que la variante Pro. Il y a également un support pour le système de refroidissement à plusieurs niveaux. Sauf qu’il prend en charge la recharge sans fil de 30W.

Prix du Find X5 Pro

Le prix du OPPO Find X5 Pro est de 1 299 euros, tandis que le Find X5 arrive à 999 euros. Les smartphones sont maintenant en précommande et seront disponibles à l’achat dans le monde entier à partir du 14 mars.