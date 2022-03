Meta développe un système de traduction universel basé sur l’IA pour le Métaverse

Le métaverse est un concept qui prend rapidement de l’ampleur, et Meta (anciennement Facebook) est le fer de lance du secteur, apportant divers développements technologiques pour soutenir l’avenir de l’Internet. Nous avons récemment appris que Meta mettait au point une paire de gants spéciaux pour le Métaverse qui permet aux utilisateurs de toucher et de sentir les objets virtuels. Aujourd’hui, Meta a confirmé qu’elle mettait au point un système de traduction universel basé sur l’IA pour permettre aux utilisateurs du Métaverse de mieux communiquer entre eux.

Dans un récent article intitulé Inside the Lab : Building for the metaverse with AI live stream, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a détaillé une variété de nouvelles technologies basées sur l’IA que son entreprise développe actuellement pour le Métaverse. Entre autres, Mark Zuckerberg a mentionné que Meta vise à construire un système de traduction linguistique universel pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec d’autres personnes dans le Métaverse sans se soucier des barrières linguistiques.

« Le grand objectif ici est de construire un modèle universel qui peut intégrer des connaissances dans toutes les modalités », a déclaré Zuckerberg. « Cela permettra de réaliser des prédictions, des décisions et des créations à grande échelle, ainsi que des méthodes de formation et des algorithmes d’architectures entièrement nouvelles, capables d’apprendre à partir d’un éventail vaste et diversifié d’entrées différentes », a-t-il ajouté.

Pour en venir à son plan de développement d’un tel modèle, l’entreprise indique qu’elle travaille actuellement sur deux modèles de traduction linguistique distincts. Le premier, « No Language Left Behind » (aucune langue laissée de côté), sera capable d’apprendre toutes les langues, même lorsque le texte disponible est limité. « Nous créons un modèle unique capable de traduire des centaines de langues avec des résultats de pointe et la plupart des paires de langues — de l’autrichien à l’ouganda en passant par l’ourdou », a déclaré Zuckerberg.

Le deuxième modèle s’appuiera sur le modèle M2M-100 de l’entreprise, qui a été dévoilé en 2020, pour créer un Babelfish d’IA. « L’objectif ici est la traduction instantanée de la parole à la parole dans toutes les langues, même celles qui sont le plus souvent parlées ; la capacité de communiquer avec n’importe qui dans n’importe quelle langue », a déclaré Zuckerberg, ajoutant encore à ses déclarations.

Important pour l’avenir

Il s’agit là d’affirmations importantes de la part de Meta. Bien que l’équipe de recherche en IA de Facebook travaille constamment sur de nombreuses technologies d’IA, l’entreprise est toujours confrontée à des problèmes de pénurie de données.

« Les systèmes de traduction automatique (TA) pour les traductions de texte reposent généralement sur l’apprentissage à partir de millions de phrases de données annotées. Pour cette raison, les systèmes de TA capables de réaliser des traductions de haute qualité n’ont été développés que pour la poignée de langues qui dominent le Web », écrit l’équipe FAIR de Meta dans un récent article de blog.