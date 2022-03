Voici le Moto G22, un smartphone ultra-abordable avec un écran 90 Hz et une excellente autonomie.

Après avoir généré une quantité inhabituelle d’attention au cours des dernières semaines avec non pas un, mais deux smartphones Android haut de gamme différents, dont l’un est encore très probablement dans quelques mois, Motorola est de retour à faire ce qu’elle fait le mieux, en dévoilant officiellement un autre smartphone à bas prix.

Proposé au prix de 169,99 euros dans les principaux pays européens comme en France, le Moto G22 n’est évidemment pas une bête de course, mais il présente néanmoins un certain nombre de caractéristiques que l’on ne trouve pas toujours dans le marché d’entrée et de milieu de gamme. Motorola a opté pour la tendance de l’écran poinçonné pour loger la caméra frontale, même si le Moto G22 est toujours doté d’un menton épais et gênant.

Le bon côté des choses, c’est que les rebords supérieurs et latéraux sont plutôt minces (pour un smartphone ultra-abordable) et, plus importants encore, l’écran Max Vision de 6,5 pouces est doté de la technologie de taux de rafraîchissement de 90 Hz, et d’une résolution résolument modeste de 1 600 x 720 pixels.

En gros, il s’agit d’un écran pas très net, mais d’une fluidité impressionnante (pour des normes inférieures à 200 €) qui promet d’animer vos jeux, vos films et vos appels vidéo et qui pourrait bien tenir cette promesse dans une certaine mesure.

Parmi les autres spécifications, citons le processeur octa-core MediaTek Helio G37 qui réside également sous le capot du Moto G Power (2022). Fait remarquable, le Moto G22 emprunte également sa batterie de 5 000 mAh à la dernière édition d’un appareil commercialisé avant tout comme un champion de l’endurance.

Une grosse autonomie

Pour une raison quelconque, Motorola annonce une autonomie de 37,8 heures pour son dernier téléphone, ce qui ne semble pas aussi époustouflant que les « trois jours » d’utilisation continue annoncés par le G Power (2022). Bien sûr, tous ces chiffres sont relatifs, mais étant donné la résolution d’écran susmentionnée et le chipset sans doute frugal, le G22 est garanti pour durer longtemps entre les charges (15W).

Sur le vieux continent, Motorola devra bien sûr faire face à une rude concurrence sur le marché des moins de 200 euros de la part de marques aussi diverses que Xiaomi, Realme, OnePlus, et même Samsung.

Sans une prise en charge de la 5G, le Moto G22 de 6,5 pouces doit compter sur une configuration à quatre caméras arrière peu conventionnelle pour faire impression. Bien que deux de ces quatre capteurs d’image soient susceptibles de s’avérer largement inutiles dans la plupart des scénarios et environnements de prise de vue quotidiens, avec un nombre modeste de 2 mégapixels, le capteur photo principal de 50 mégapixels et l’objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels pourraient bien aider cet appareil à être plébiscité.

Une rude concurrence

Revêtu de Cosmic Black, de Iceberg Blue et de Pearl White, le Moto G22 dispose d’un espace de stockage interne de 64 Go et de 4 Go de RAM en standard, tout en offrant, sans surprise, un emplacement pour carte micro SD et une prise casque, et pour couronner le tout, il est équipé du logiciel Android 12.