MWC 2022 : voici le lancement mondial des Realme GT 2 et GT 2 Pro

Realme a été parmi les premiers constructeurs à lancer un flagship avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1 lorsqu’il a présenté le Realme GT 2 Pro en Chine plus tôt cette année. Ce smartphone Realme GT 2 Pro de nouvelle génération, ainsi que le Realme GT 2 standard, a maintenant été lancé à l’échelle mondiale lors de l’événement MWC 2022 de la société.

Les Realme GT 2 Pro et GT 2 sont basés sur le design analogue au GT Neo, mais avec des modifications comme des boîtiers de caméra arrière plus grands, en plus d’un petit. La partie avant a une découpe en forme de poinçon qui loge la caméra frontale. Le Realme GT 2 Pro a une édition spéciale avec le Paper Tech Master Design réalisé par le designer japonais Naoto Fukasawa. Cela inclut un matériau biopolymère pour une approche écologique.

La conception du boîtier réduit également le ratio de plastique de 217 % à 0,3 %.

Le smartphone est également doté d’un certain nombre de fonctions « premières mondiales ». Il comprend un nouveau système de matrice d’antennes avec la technologie HyperSmart Antenna Switching pour un signal plus fort, un Wi-Fi Enhancer pour une meilleure connectivité, et une puce NFC à 360 degrés.

L’appareil comprend un écran AMOLED 2 K LTPO 10 bits de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1 400 nits et un MEMC. Il bénéficie également d’une certification DisplayMate A+ et d’une protection Gorilla Glass Victus. Comme mentionné précédemment, la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 alimente le Realme GT 2 Pro pour rivaliser avec des rivaux comme le OnePlus 10 Pro, la série Galaxy S22, le Xiaomi 12, et plus encore.

Le module caméra arrière loge trois capteurs : une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 50 mégapixels avec un champ de vision de 150 degrés, et une micro-lentille avec un zoom jusqu’à 40 X. Il dispose également d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Il y a des fonctionnalités de caméra cool comme un mode Fisheye, ProLight pour améliorer les photos en basse lumière, et plus encore. L’appareil dispose d’une batterie d’une capacité 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W et fonctionne sous Realme UI 3.0, une surcouche basée sur Android 12.

Realme GT 2, une variante plus « light »

Le Realme GT 2 est une variante plus « light » du modèle Pro. Il dispose d’un écran AMOLED E4 plus petit de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au lieu du chipset haut de gamme de Qualcomm de cette année, le smartphone dispose du chipset Snapdragon 888 de l’année dernière. Il est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La caméra et la batterie restent inchangées par rapport au GT 2 Pro. Parmi les autres détails, citons l’interface Realme UI 3.0 basée sur Android 12, le mode GT 3.0, le système de refroidissement par vapeur plus en acier inoxydable, et plus encore.

Prix et disponibilité

Le Realme GT 2 Pro est proposé à partir de 649 euros, tandis que le prix du Realme GT 2 est de 449 euros. La série Realme GT 2 sera commercialisée en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine dans les mois à venir.