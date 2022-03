by

EA annonce son intention de retirer les équipes russes de FIFA 22 et NHL 22

Dans deux annonces distinctes sur Twitter, le géant de l’édition EA a déclaré qu’elle était en train de retirer plusieurs équipes russes de premier plan de deux des plus grandes franchises sportives du marché : FIFA et NHL. Cette mesure est prise en réponse à l’invasion de l’Ukraine par ce pays.

Selon un message publié sur le compte Twitter d’EA Sports FIFA, l’éditeur supprime l’équipe nationale russe de football ainsi que tous les clubs de football russes de FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Un message analogue sur le compte Twitter d’EA Sports NHL indique que « Suite à la suspension par l’IIHF de toutes les équipes nationales et des clubs russes et biélorusses des compétitions de l’IIHF, nous allons retirer ces équipes de NHL 22 dans les semaines à venir ».

Ce n’est pas la première fois que EA apporte des changements soudains à l’un de ses titres sportifs en raison d’événements en cours. En 2020, l’entreprise a fait supprimer toutes les références aux Washington Commanders après qu’il a été révélé que l’équipe remplacerait son titre offensif. Cependant, la décision soudaine d’EA de retirer les équipes russes et biélorusses de tous les jeux FIFA et NHL est sa plus grande modification à ce jour.

Les actions d’EA, ainsi que la déclaration de la société selon laquelle elle se tient « aux côtés du peuple ukrainien et se joint aux voix du monde entier qui appellent à la paix », constituent également une première pour une grande société de l’industrie du jeu. De nombreux petits studios, tant à l’intérieur de l’Ukraine que dans les pays voisins, ont exprimé leur opposition à l’invasion de la Russie. Certains ont fait des dons de milliers de dollars, tandis que d’autres ont demandé aux fans d’envoyer de l’argent aux forces armées ukrainiennes.

Une décision immédiate

Cette annonce d’EA intervient quelques heures après que le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l’Ukraine, Mykhailo Fedorov, ait publié une lettre ouverte sur Twitter, s’adressant à l’industrie du jeu et lui demandant d’en faire plus.

Dans cette lettre, Fedorov appelle PlayStation, Xbox et « toutes les sociétés de développement de jeux et les plateformes d’e-sports » à bloquer temporairement le soutien aux marchés russes dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à « faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger l’Ukraine, l’Europe et, enfin, le monde démocratique tout entier d’une agression autoritaire sanglante ».

EA a déclaré qu’elle tiendrait ses « communautés au courant de toutes les actions entreprises » et remercie les joueurs de leur patience.