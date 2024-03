IA chez EA: Un nouvel horizon de jeux personnalisés et immersifs

Andrew Wilson, PDG d’EA, pense que l’IA générative pourrait offrir des « expériences plus profondes et plus immersives » au sein de l’entreprise et de l’industrie dans son ensemble au cours des cinq prochaines années.

Dans un discours prononcé lors de la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference le mercredi 6 mars, Wilson a évoqué le potentiel impact de l’IA générative sur le développement des jeux. Le patron d’EA a souligné que les progrès de cette technologie permettent à son entreprise de créer des contenus personnalisés plus rapidement et plus efficacement.

En conséquence, ce développement rapide associé à des « expériences plus profondes et plus immersives » conduira, selon le PDG, à une augmentation significative de l’audience au cours des 5 prochaines années, rapporte Techraptor.

L’IA générative dans les jeux

Chez EA, Wilson a déclaré que les équipes adoptent la croissance de l’IA générative, dans un secteur où beaucoup craignent que leurs emplois soient remplacés par l’IA. « Une partie du processus consiste à savoir comment faire en sorte que notre personnel adopte [l’IA générative] et pour les créateurs de jeux, c’est incroyablement excitant », a-t-il poursuivi. « La possibilité de s’amuser et de commercialiser plus rapidement est le Saint Graal pour eux ».

Le PDG de l’industrie du jeu a pris l’exemple de la construction d’un stade de sport dans le jeu pour illustrer son propos. Ce qui prenait auparavant 6 mois peut aujourd’hui être réalisé en 6 semaines seulement. À terme, ce délai pourrait même être ramené à 6 jours.

En ce qui concerne les jeux spécifiques, FIFA23 dispose de 12 cycles d’exécution pour les mouvements des joueurs. EA Sports 24 FC propose déjà 1 200 options, créées par l’IA générative.

« Ce que nous avons vu à chaque fois qu’il y a eu une avancée technologique significative dans les médias et la technologie, c’est qu’il est possible de démocratiser une industrie et de la confier à l’ensemble de la population, et que des choses incroyables se produisent », a déclaré Wilson. « Une fois que vous donnez cela au monde, que vous ayez trois milliards de joueurs dans le monde qui créent du contenu personnel et qui étendent et améliorent les univers que nous créons, et qui construisent et créent leur propre univers sur notre plateforme technologique, tout d’un coup nous sommes les bénéficiaires de l’économie de la plateforme ».

« Pour moi, c’est une opportunité de plusieurs milliards de dollars pour nous, en plus de ce que nous obtiendrions autrement de notre croissance régulière ».