Le processus de mise à jour de Windows 11 veut aider à sauver la planète

Microsoft publie sans cesse de nouvelles mises à jour de Windows 11 dans le canal Dev. Le plus souvent, elles ajoutent des fonctionnalités intéressantes au système d’exploitation, mais celle d’aujourd’hui a des objectifs plus ambitieux, car Microsoft tente de réduire les émissions de carbone utilisées par les mises à jour de Windows dans Windows 11.

En d’autres termes, le système d’exploitation va essayer d’installer les mises à jour de Windows 11 à un moment où votre ordinateur utilise de l’énergie propre.

« Windows Update essaiera de programmer l’installation des mises à jour à des heures spécifiques de la journée lorsque cela permet de réduire les émissions de carbone », a déclaré Microsoft dans un article de blog. « Dans la mesure du possible, Windows 11 donnera désormais la priorité à l’installation des mises à jour en arrière-plan à des moments où de plus grandes quantités de sources d’énergie propres (comme le vent, le soleil et l’hydro) sont disponibles. Les utilisateurs peuvent toujours choisir d’installer les mises à jour immédiatement en naviguant dans Paramètres > Windows Update et en choisissant “Rechercher les mises à jour” ».

Microsoft explique que tout le monde ne bénéficie pas de cette fonctionnalité, car tout dépend des informations disponibles sur les énergies propres. Toutefois, si le paramètre est activé pour vous, Windows Update devrait afficher un message sur sa page de paramètres principale pour vous faire savoir qu’il essaie de réduire les émissions de carbone.

Il reste à voir quelle différence cette initiative fera réellement, mais il est bon de voir une entreprise comme Microsoft réfléchir à ce genre de choses. Cette annonce intervient peu de temps après que Microsoft ait révélé qu’elle allait attribuer une note écologique aux PC.

D’autres petits ajouts pour les Insiders

La dernière mise à jour de Windows ajoute également une gestion améliorée de l’abonnement à Microsoft 365 dans les paramètres. Enfin, une nouvelle fonction de sécurité appelée Smart App Control protège votre PC des applications non fiables, à l’instar de la fonction qui bloque les applications sur Mac. « Smart App Control (SAC) est une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour Windows 11 qui bloque les applications non fiables ou potentiellement dangereuses », a déclaré Microsoft.

La build 22567 de Windows 11 pour les membres du programme Windows Insider semble être une mise à jour solide pour le canal Dev et une que vous voudrez télécharger si vous êtes un Insider.