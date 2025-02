Battlefield 7 : EA promet un jeu ambitieux et fidèle à l’ADN de la série

Electronic Arts (EA) prépare activement Battlefield 7, et bien que les détails restent encore rares, certaines informations officielles et fuites laissent entrevoir un retour aux sources pour la franchise.

Après le lancement difficile de Battlefield 2042 en 2021, marqué par des bugs, des problèmes de serveurs et des choix de gameplay controversés, EA semble déterminé à regagner la confiance des joueurs avec un nouvel opus plus fidèle à l’ADN de la série.

Battlefield 7: Un retour à l’ère moderne

L’un des premiers éléments confirmés est que Battlefield 7 reviendra à une période moderne, après l’expérience semi-futuriste de BF2042 qui n’a pas convaincu le public.

Ce choix marque une volonté d’offrir une expérience plus proche des opus acclamés par les fans, comme Battlefield 3 et Battlefield 4, tout en intégrant les améliorations techniques récentes.

Un projet ambitieux pour EA

Andrew Wilson, PDG d’EA, a qualifié Battlefield 7 de « l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire d’EA », ce qui laisse penser que l’éditeur investit massivement dans le développement du jeu. Selon lui, EA a réuni la meilleure équipe possible et mis à disposition toutes les ressources et technologies nécessaires pour offrir une expérience Battlefield épique.

Battlefield Labs: l’engagement des fans au cœur du développement

L’un des grands enseignements de l’échec de Battlefield 2042 est l’importance d’écouter les joueurs dès les premières phases du développement. EA semble avoir pris cette leçon au sérieux avec Battlefield Labs, une nouvelle initiative qui permettra à la communauté de tester le jeu en amont et d’influencer son développement.

L’objectif est de proposer un Battlefield plus authentique, qui respecte les éléments fondamentaux ayant fait le succès de la saga.

Qu’attendre de Battlefield 7 ?

Même si le jeu n’a pas encore de date de sortie officielle, plusieurs rumeurs circulent :

Un retour aux mécaniques classiques de Battlefield, avec destruction environnementale avancée, combat intense et immersion réaliste.

Un mode multijoueur retravaillé, intégrant à la fois des modes compétitifs et des batailles massives.

Une refonte du système de spécialistes, l’une des critiques majeures de Battlefield 2042.

Un moteur graphique amélioré, avec l’utilisation avancée du Frostbite Engine pour des graphismes à la pointe de la technologie.

EA doit reconquérir la confiance des joueurs

Battlefield 2042, bien qu’amélioré avec de nombreuses mises à jour, n’a jamais totalement récupéré sa base de joueurs. Battlefield 7 représente donc une chance unique pour EA de relancer la franchise et de se réconcilier avec les fans.

Il ne reste plus qu’à espérer que cette nouvelle approche permette de livrer un Battlefield digne de ses prédécesseurs, tout en intégrant des nouveautés qui enrichiront l’expérience multijoueur. Affaire à suivre !