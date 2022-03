La société Nothing de Carl Pei aurait apporté son premier smartphone au MWC 2022

La société Nothing du cofondateur de OnePlus, Carl Pei, pourrait avoir fait la démonstration d’un prototype de smartphone derrière des portes closes du MWC 2022, selon TechCrunch.

Après 7 ans chez OnePlus, Pei a quitté l’entreprise en 2020 et a formé une startup appelée Nothing en 2021. Jusqu’à présent, la société n’a lancé que les écouteurs Nothing ear(1), qui sont instantanément reconnaissables par leur conception semi-transparente qui vous permet de voir certains des internes.

March is going to be fun. — Nothing (@nothing) February 28, 2022

Back on Android — Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022

L’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la société pourrait lancer son premier smartphone en 2022 et les derniers développements indiquent qu’elle est prête pour le showtime. Apparemment, Nothing travaille sur un smartphone depuis plus d’un an et pourrait le révéler d’ici le mois prochain.

Pei aurait emmené un prototype au Mobile World Congress et aurait rencontré plusieurs grands noms de l’industrie. L’une de ces rencontres a eu lieu avec le directeur général de Qualcomm. Nothing avait annoncé un partenariat avec Qualcomm en octobre dernier, il est donc possible que son premier smartphone soit équipé d’une puce Snapdragon.

Les récentes interactions de Pei sur Twitter avec des comptes Android et Snapdragon ont également suscité des spéculations quant à l’arrivée prochaine d’un smartphone. En juillet dernier, Pei avait déclaré que la société avait plusieurs gadgets sur sa feuille de route.

Un design inspiré des écouteurs transparents

La seule chose que l’on sait de ce smartphone non annoncé est qu’il s’inspirera du design des écouteurs transparents. En février de l’année dernière, la société a acquis la marque Essential. Essential a été lancée par le créateur d’Android Andy Rubin, qui a fermé ses portes après un seul produit commercial, le smartphone Essential PH-1. Personne ne sait si le premier smartphone de Nothing portera le nom de Essential.

Il fut un temps où OnePlus avait l’habitude de vendre des smartphones haut de gamme à des prix abordables et même s’il a essayé de faire passer le Nord 2 de milieu de gamme pour un « flagship killer », les spécifications des smartphones n’ont trompé personne. Pei a maintenant l’occasion d’intervenir et de montrer à ses ex-collègues à quoi ressemble un flagship killer.