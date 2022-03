L’application iPad d’Instagram n’est pas prioritaire, car trop peu de personnes la souhaitent

by

Plus de 11 ans après son lancement, Instagram n’a toujours pas d’application native pour iPad. Adam Mosseri, responsable de l’entreprise, affirme que ce fait n’est pas prêt de changer.

La conversation sur l’absence de prise en charge de l’iPad par Instagram a été lancée par le YouTuber Marques Brownlee, qui a tweeté une déclaration sur l’absence d’une application Instagram native en termes simples, mais qui visait clairement à exprimer son mécontentement. En réponse, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, déclare que si son équipe espère s’y atteler à un moment donné, ce n’est pas une priorité.

« Ce n’est toujours pas un groupe de personnes assez important pour être une priorité », précise Mosseri. « J’espère y arriver à un moment donné, mais pour l’instant, nous sommes très concentrés sur d’autres choses ». « OK, ce n’est pas pour rien que je ne suis pas un cadre, mais écoutez-moi bien — peut-être que ce groupe deviendra beaucoup plus important lorsqu’une excellente application existera vraiment ? », a répondu Brownlee.

Mosseri répond avec trois raisons pour lesquelles Instagram pour iPad n’a pas été développé :

L’ajout d’une autre plateforme prise en charge ajoute des frais généraux YouTube et TikTok sont considérés comme des concurrents majeurs et la société se concentre sur les Stories afin de s’adapter L’équipe de développement d’Instagram est « plus maigre » que beaucoup pourraient le penser

Instagram n’a pas été timide au sujet de son changement pour s’attaquer et concurrencer TikTok plus directement au cours des derniers mois, de sorte que les réponses de Mosseri ici sont en phase avec les objectifs déclarés de la société dans le passé. Néanmoins, Brownlee soulève un bon point : il est très difficile d’évaluer le groupe d’utilisateurs d’une plateforme qu’une application ne prend pas en charge de manière native, et dire que le groupe d’utilisateurs n’est pas très important parce qu’il n’y a pas de support est une logique plutôt circulaire.

Pas d’utilisateurs mais …

Le point de vue de Brownlee est étayé par la base massive d’utilisateurs de l’iPad et par les ventes colossales d’unités, tant récemment qu’au fil du temps. Depuis sa création, la tablette a lentement évincé toutes les autres tablettes du marché et constitue à peu près la seule option pour ceux qui veulent une surface tactile plus grande, mais ne veulent pas acheter un ordinateur complet.

Si l’utilisation d’Instagram sur un iPad peut sembler étrange, c’est la même idée que d’utiliser l’application sur votre ordinateur ou votre portable : vous n’êtes pas là pour prendre des photos, vous êtes là pour naviguer sur un écran plus grand afin de ne pas avoir à forcer pour voir chaque détail de la photo ou de la vidéo de quelqu’un.