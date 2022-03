La série Xiaomi 12 pourrait être lancée sur les marchés mondiaux le mois prochain

Le Xiaomi 12 a été l’un des premiers smartphones à être lancé avec le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Cependant, la série de smartphones a été exclusive à la Chine depuis son lancement. Il n’y a pas eu de mot sur la disponibilité mondiale officielle, mais un nouveau rapport suggère que nous pourrions voir la série de smartphones Xiaomi 12 arriver en Europe et sur d’autres marchés le mois prochain.

Le rapport provient de Android Planet, qui affirment que Xiaomi prévoit de lancer la série Xiaomi 12 sur les marchés mondiaux le 15 mars. Le rapport affirme que Xiaomi prévoit d’organiser un événement en ligne le 15 mars où la société annoncera la disponibilité internationale de la série Xiaomi 12.

Cela n’a pas été officiellement confirmé par Xiaomi, alors prenez cela avec des pincettes.

Pour ceux qui l’ignorent, la série Xiaomi 12 se compose du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Pro. Il y a eu des rumeurs concernant le Xiaomi 12 mini, mais l’entreprise n’a encore rien confirmé officiellement à ce sujet. La série de smartphones est livrée avec des spécifications haut de gamme comme des écrans AMOLED d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, la puce Snapdragon 8 Gen 1, un support de la charge rapide de 67 W (standard) et 120 W (modèle Pro), et bien plus encore.

Xiaomi propose également un modèle 12X moins cher avec la puce Snapdragon 870, un écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 Hz, une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra frontale de 32 mégapixels et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge de 67 W.

Encore des interrogations

Bien que Xiaomi n’ait officiellement rien dit, nous nous attendons à ce que les spécifications restent (plus ou moins) la variante mondiale ainsi.

Il n’est pas clair si la société lancera les trois modèles le 15 mars. Xiaomi n’a pas annoncé un modèle Ultra en Chine, mais les rumeurs suggèrent qu’il existe. Le fabricant de smartphones pourrait le garder pour plus tard, ou l’appareil pourrait accompagner les modèles existants lors de leur annonce mondiale. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir ce que Xiaomi décide.