La prochaine mise à jour de Windows 11 simplifiera enfin la gestion des périphériques Bluetooth

Microsoft a finalement rationalisé les mises à jour de Windows 11 il y a quelques semaines, en divisant les mises à jour en canaux Dev, Beta et Release Preview. La société a maintenant poussé la build 22563 de Windows 11 aux membres du programme Insider. La mise à jour est accompagnée d’un certain nombre de changements, et l’un des changements les plus notables est la façon dont la gestion des périphériques Bluetooth fonctionne sur Windows.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 apporte un nouveau panneau Bluetooth directement dans les Paramètres rapides. Bien que le bouton permettant de basculer vers le Bluetooth ait toujours été présent, vous deviez toujours vous rendre dans l’application Paramètres principale de Windows pour ajouter, connecter et gérer tous les périphériques Bluetooth. Le nouveau panneau Bluetooth de Windows 11 apporte toutes ces fonctionnalités directement dans le menu Paramètres rapides.

L’équipe Window a déclaré à ce sujet :

Nous commençons à introduire la possibilité de gérer les périphériques Bluetooth directement dans les paramètres rapides, y compris la possibilité de connecter et de déconnecter des périphériques et d’afficher le niveau de batterie pour les périphériques pris en charge

Désormais, vous pouvez ajouter d’autres périphériques Bluetooth, voir les périphériques connectés, effectuer des actions telles que la connexion et la déconnexion, et voir les niveaux de batterie directement à partir du menu de Paramètres rapides. La gestion des périphériques Bluetooth s’en trouve grandement améliorée, surtout si vous passez d’un périphérique à l’autre. Voici à quoi ressemble le nouveau panneau Bluetooth dans les Paramètres rapides :

La nouvelle option est également disponible avec la vue optimisée récemment présentée dans le mode tablette de Windows 11.

Encore en version Insider

La fonctionnalité fait partie de la version Insider de Windows 11, il n’est donc pas garanti qu’elle sera intégrée à la mise à jour stable. Mais, je ne vois pas pourquoi Microsoft exclurait cette fonctionnalité des appareils des utilisateurs de Windows 11 stable – surtout si l’on considère que cela aurait dû être fait depuis longtemps.

Parmi les autres changements apportés par la mise à jour, citons le nouveau look de la barre des tâches pour les tablettes, des widgets plus dynamiques, de nouveaux emojis, et bien plus encore. Que pensez-vous du nouveau menu de paramètres rapides Bluetooth de Windows 11 ?