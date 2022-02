Microsoft annonce une nouvelle barre des tâches adaptée aux tablettes pour Windows 11

La semaine dernière, Microsoft a présenté plusieurs fonctionnalités intéressantes dans sa dernière version de Windows 11 Insider, notamment les dossiers du menu Démarrer et les sous-titres en direct des vidéos. Et maintenant, il semble que les changements continuent d’arriver. Nous avons vu beaucoup d’ajustements à la barre des tâches ces derniers temps, et avec la dernière version Windows Insider, la build 22563, aujourd’hui, Microsoft teste encore une autre nouvelle barre des tâches pour Windows 11.

Beaucoup de changements que nous avons vus dernièrement dans les builds Insider tournent autour du menu Démarrer ou de la barre des tâches, car ce sont deux domaines de Windows 11 qui reçoivent le plus de plaintes. Maintenant, les utilisateurs de tablettes peuvent essayer le dernier ajustement de l’annonce d’aujourd’hui.

Nous introduisons un nouvel état de la barre des tâches qui est spécifiquement conçu pour que vous vous sentiez plus confiant et plus à l’aise en utilisant votre appareil comme une tablette. Votre barre des tâches passera automatiquement à cette version optimisée lorsque vous déconnecterez ou replierez le clavier de votre appareil 2-en-1. Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils qui peuvent être utilisés comme des tablettes. Elle ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les PC de bureau — Microsoft

Il y a deux modes de barre des tâches avec cette dernière version : repliée et étendue. Lorsqu’elle est développée, la barre des tâches est parfaitement optimisée pour être plus facile à utiliser sur une tablette avec des commandes tactiles — ce qui la rend plus confortable et donne aux utilisateurs la confiance nécessaire pour appuyer sur les boutons. Lorsque vous rebranchez votre tablette sur le dock pour qu’elle repasse en 2-en-1, elle passe automatiquement en mode replié. Vous disposerez ainsi de plus d’espace sur l’écran tout en évitant les appuis accidentels.

Microsoft expérimente également des widgets plus dynamiques dans cette version, en combinant des widgets et le fil d’actualité dans un « fil mélangé dynamique ». De cette façon, les utilisateurs n’auront pas à trouver et à sélectionner le contenu à afficher, mais Microsoft indique que vous pourrez toujours épingler vos widgets favoris en haut de la page. Les personnalisations existantes resteront, mais les utilisateurs verront de nouvelles options « dynamiques ».

D’autres changements mineurs

En outre, la dernière Build 22563 de Windows 11 poussée aux Insiders comporte plusieurs changements mineurs. Certains d’entre eux incluent la possibilité pour les administrateurs de désactiver les notifications de Windows Update pour éviter de distraire les employés ou les étudiants, des améliorations de l’explorateur de fichiers, 37 nouveaux emojis, des onglets Microsoft Edge dans les fenêtres instantanées, et plus encore.

Vous pouvez également vous attendre à des corrections de bugs dans le menu Démarrer, la barre des tâches, les contrôles de recherche, les menus de paramètres, les widgets et d’autres corrections de bugs généraux.

Uniquement en test pour le moment

Comme toujours, ces nouvelles fonctionnalités de Windows 11 seront testées et ajustées et pourraient ne pas apparaître dans le système d’exploitation avant plusieurs mois. Panos Panay, chef de la division Windows et périphériques de Microsoft, a récemment révélé que la société ajoutera davantage de fonctionnalités à Windows 11 dans les mois à venir, au lieu d’attendre une grande version annuelle.

« Au fil du temps, vous nous verrez publier de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 pour les utilisateurs finaux plus fréquemment en plus de notre mise à jour annuelle », déclare Panay. « Nous exploiterons la variété des mécanismes de mise à jour que nous avons en place, y compris les mises à jour de service et de Microsoft Store. Notre objectif est de proposer une innovation continue, en vous offrant les meilleures expériences tout au long de l’année ».