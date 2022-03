Instagram ajoute des légendes générées automatiquement aux vidéos

Instagram vient d’annoncer que les créateurs de contenu bénéficieraient de légendes générées automatiquement pour leurs vidéos, la fonctionnalité devant être disponible dans 17 langues dans un premier temps.

Inutile de préciser que si les légendes générées sont activées par défaut, les utilisateurs peuvent les désactiver manuellement. Mais d’un autre côté, il y a de fortes chances que beaucoup s’y tiennent, d’autant plus que par le passé, la génération de légendes pour les vidéos téléchargées était un processus assez compliqué.

Selon Instagram, seules 17 langues sont prises en charge pour le moment, à savoir l’anglais, l’espagnol, le portugais, le français, l’arabe, le vietnamien, l’italien, l’allemand, le turc, le russe, le thaï, le tagalog, l’urdu, le malais, l’hindi, l’indonésien et le japonais. Il est fort probable que la société travaille à l’ajout d’autres langues dans les mois à venir, mais bien sûr, aucune précision n’a été fournie à ce sujet.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a reconnu ce mardi que les légendes ont été « longues à venir » — son rival TikTok a introduit les légendes automatiques en avril dernier. « Nous sommes ravis d’annoncer la génération automatique de légendes dans les vidéos Instagram. Les légendes sont activées par défaut pour les créateurs — l’ajout de légendes rend Instagram plus accessible aux personnes des communautés sourdes et malentendantes. Les téléspectateurs auront la possibilité d’activer (ou de désactiver) les sous-titres. Pour commencer, les légendes sont disponibles en 17 langues (d’autres sont à venir) », a annoncé l’entreprise aujourd’hui.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.

Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU

— Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022