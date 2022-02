Le Galaxy S22 serait le smartphone Samsung le plus précommandé de tous les temps

Avec des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement, une pandémie en cours et des acheteurs sceptiques quant aux dépenses pour des smartphones phares coûteux, on aurait pu se demander si le Galaxy S22 de Samsung allait être un succès. Il s’avère, comme l’a annoncé la société sud-coréenne, que le smartphone dépasse déjà les attentes de la société, avant même son arrivée sur les étagères des boutiques.

Un jour avant le lancement officiel de ses smartphones et tablettes de nouvelle génération, Samsung a annoncé que le Galaxy S22 et la Galaxy Tab S8 ont officiellement reçu plus de précommandes que tous les précédents smartphones et tablettes de la société.

Le Galaxy S22 a plus que doublé les précommandes du S21, le Galaxy S22 Ultra, doté d’un grand écran et d’un stylet, représentant plus de 60 % des ventes de la nouvelle gamme de smartphones Samsung. De même, la Galaxy Tab S8 Ultra a représenté près de 50 % des ventes de la nouvelle série de tablettes de Samsung, au point qu’elle a été vendue dans le monde entier avant son lancement.

Il s’agit d’un revirement de situation pour les smartphones Galaxy en particulier, dont le précédent modèle a connu des ventes particulièrement faibles. Les analystes attribuent généralement ce ralentissement au propre succès de Samsung avec sa gamme d’appareils bon marché de la série A, ainsi qu’à la concurrence croissante de concurrents tels que OnePlus et Xiaomi.

Ce n’est pas nécessairement que le Galaxy S21 était un mauvais smartphone. Les consommateurs de l’époque avaient simplement un nombre inhabituellement élevé d’autres options attrayantes, notamment avec des produits comme le Galaxy A22 qui offrait également une compatibilité 5G pour un prix beaucoup moins élevé.

Un succès qui s’étend aux tablettes

Annoncée lors de l’événement Galaxy Unpacked au début du mois, la nouvelle gamme de tablettes Galaxy Tab S8 de Samsung est la première gamme cohérente de modèles de la société depuis un certain temps, et la première à étendre cette gamme à un trio de tablettes. Elles présentent un design analogue à celui des précédents modèles, bien que, dans une décision légèrement controversée, elles présentent la même « encoche » pour l’écran qu’Apple a progressivement adoptée ces dernières années.

La gamme Galaxy S22 annoncée lors du même événement est présentée comme les smartphones les plus résistants de Samsung à ce jour, avec des écrans Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière, et un solide châssis en aluminium Armor. Le modèle de base du Galaxy S22 dispose d’au moins 128 Go de stockage avec un écran de 6,1 pouces, et quatre options de couleur, dont le vert et l’or rose.

La nouvelle gamme de produits Samsung — les Galaxy S22, S22 +, S22 Ultra, Tab S8, Tab S8+, et Tab S8 Ultra – sera officiellement lancée dans tout le monde entier ce vendredi 25 février et sera disponible sur Samsung.com, chez les revendeurs et chez les principaux opérateurs mobiles.

La nouvelle gamme de smartphones Galaxy commence à 859 euros pour le Galaxy S22, et va jusqu’à 1 259 euros pour le modèle Ultra. De même, la Galaxy Tab S8, que Samsung présente comme sa « gamme de tablettes la plus polyvalente à ce jour », commence à 769 euros pour le modèle de base.