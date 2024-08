Google Pixel 9 Pro XL : déballage et prise en main

La semaine dernière, Google a lancé sa nouvelle série de smartphones Pixel 9 à l’échelle mondiale, y compris en France. Parmi eux, le Pixel 9 Pro XL se distingue comme le modèle haut de gamme de cette série, surpassant même le Pixel 9 Pro grâce à un écran plus grand.

Doté du tout nouveau SoC Tensor G4, de meilleurs capteurs photo et d’un écran plus lumineux, le Pixel 9 Pro XL promet une expérience utilisateur de premier ordre. Voici mes premières impressions sur ce smartphone.

Contenu de la boîte du Pixel 9 Pro XL

Comme je l’ai rapporté hier, Google a fait un pas vers une approche plus écologique en optant pour un emballage sans plastique. La nouvelle boîte est fabriquée avec un papier trois fois plus résistant et environ 70 % plus extensible que celui utilisé précédemment, selon l’entreprise.

À l’intérieur, on trouve une nouvelle formule de pâte de fibre moulée. Cependant, le Quick Switch Adapter n’est plus inclus.

Pixel 9 Pro XL dans le coloris de votre choix

Câble USB-C vers USB-C

Guide de démarrage rapide

Outil d’éjection de la carte SIM

Prise en main du Pixel 9 Pro XL

Un écran brillant et robuste

Le Pixel 9 Pro XL est équipé d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces en Quad HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Cet écran atteint une luminosité maximale de 3000 nits, soit 25 % de plus que son prédécesseur. L’écran est non seulement lumineux, mais offre également de bons angles de vision.

De plus, il est protégé par le Corning Gorilla Glass Victus 2, garantissant une robustesse accrue.

Caméra frontale et sécurité

L’écran intègre un poinçon central qui abrite une nouvelle caméra frontale de 42 mégapixels, capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde. Le poinçon étant discret, il n’interfère pas avec le visionnage de vidéos. L’écouteur en haut de l’appareil fait office de second haut-parleur. Cette caméra frontale permet également de déverrouiller le smartphone via la reconnaissance faciale.

Design et matériaux

Le cadre en métal poli du Pixel 9 Pro XL, bien que satiné, est sujet aux traces de doigts. On peut distinguer les bandes d’antenne autour du téléphone. Le bouton d’alimentation et les boutons de volume se trouvent sur le côté droit, tandis que l’emplacement pour la carte SIM a été déplacé du côté gauche vers le bas du téléphone.

Ce modèle supporte également l’eSIM. Le port USB Type-C, le microphone et la grille du haut-parleur sont situés en bas, et un second microphone se trouve en haut.

Nouveautés en photographie

Le Pixel 9 Pro XL dispose d’une barre de caméra en métal, plus petite que celle des précédents modèles, avec une finition mate. Celle-ci intègre un nouveau capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.68 et la stabilisation optique (OIS). En complément, une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un champ de vision de 125° et une option macro, ainsi qu’un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 30x, sont également présents.

Ce smartphone peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde avec les caméras frontale et arrière. Une option de vidéo en 8K est également disponible pour la première fois via le « Video Boost ». Parmi les nouvelles fonctionnalités de la caméra, on trouve la fonctionnalité « Add Me ».

Performances et batterie

Sous le capot, le Pixel 9 Pro XL est équipé du processeur Tensor G4 associé à une puce de sécurité Titan M2. Ce modèle propose 16 Go de RAM pour la première fois, mais il peut chauffer rapidement lors d’une utilisation intensive, comme les sessions de jeu. Le smartphone est alimenté par une batterie légèrement plus grande de 5 060 mAh, capable de se recharger rapidement avec une puissance filaire allant jusqu’à 37 W et une charge sans fil de 23 W.

Le Pixel 9 Pro XL est déjà disponible à partir de 1 199 euros pour 256 Go, puis 1 299 euros pour 512 Go et 1 429 euros pour 1 To. Les coloris sont Porcelaine, Quartz Rose, Vert sauge et Noir volcanique.

Avec ces caractéristiques impressionnantes, le Pixel 9 Pro XL semble prêt à se positionner comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones premium.