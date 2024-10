Samsung et Apple en tête, les marques chinoises progressent : le marché des smartphones reste dynamique

Apple et Samsung sont dans une course constante pour les parts de marché, et après que les deux sociétés ont récemment lancé des produits majeurs — la série iPhone 16 et la nouvelle série Galaxy Z — elles sont désormais presque à égalité en termes de parts de marché.

Le marché mondial des smartphones affiche une santé insolente malgré les difficultés économiques persistantes. Au troisième trimestre 2024, les expéditions mondiales de smartphones ont atteint 316,1 millions d’unités, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente, selon le rapport Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC.

Samsung reste en tête du marché, malgré une légère baisse de ses expéditions totales. La croissance du marché premium, tirée par les modèles dotés de Galaxy AI, a permis à Samsung de maintenir sa position de leader. Le lancement des smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que le déploiement des fonctionnalités Galaxy AI, ont contribué à ce succès.

Les vendeurs chinois en forte croissance

Les marques chinoises, telles que vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo et HUAWEI, ont joué un rôle majeur dans la résilience du marché. Cependant, la croissance a été inégale entre les différents acteurs, certains ayant été confrontés à des coûts de production plus élevés, tandis que d’autres ont bénéficié de taux de change favorables sur les marchés émergents.

Derrière Samsung Apple, Xiaomi occupe une solide troisième place avec 14 % du marché, tandis que OPPO et vivo terminent tous deux dans le top 5, avec chacun 9 %.

Vivo a enregistré une performance particulièrement forte, grâce à des lancements de produits agressifs et à une base de comparaison faible.

Apple enregistre une croissance de 3,5 %

Apple a connu une croissance de 3,5 % de ses expéditions, portée par le succès des anciens modèles et le lancement de la gamme iPhone 16. L’iPhone 15 a particulièrement bien performé, soutenu par des promotions et un marketing axé sur Apple Intelligence. Bien que l’iPhone 16 ait connu un démarrage mitigé, il devrait renforcer les performances d’Apple à la fin de 2024 et poursuivre sur cette lancée au premier semestre 2025.

Malgré un déploiement progressif des fonctionnalités d’IA en dehors des États-Unis, Apple prévoit une croissance continue pendant les fêtes de fin d’année, avec de nombreuses mises à niveau vers des appareils compatibles avec l’IA.

Dans l’ensemble, la série iPhone 16 n’a pas vraiment bouleversé les choses au troisième trimestre puisqu’elle n’a été commercialisée que pendant trois jours. Cependant, Apple pourrait très bien prendre l’avantage sur Samsung au quatrième trimestre, lorsque les véritables effets du lancement de l’iPhone 16 commenceront à se faire sentir.

Perspectives d’avenir

Le marché des smartphones reste dynamique malgré les incertitudes économiques. Avec des performances solides des marques premium comme Samsung et Apple, et une croissance soutenue des vendeurs chinois, l’industrie mondiale des smartphones est en passe de poursuivre son expansion dans les mois à venir.