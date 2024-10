YouTube : Contrôle précis de la vitesse, mini-lecteur redimensionnable et playlists collaboratives !

YouTube déploie une mise à jour majeure pour ses applications mobiles, Web et TV, ainsi que pour YouTube Music. Au menu : un contrôle plus précis de la vitesse de lecture, un mini-lecteur redimensionnable, des playlists collaboratives et bien d’autres nouveautés.

Voici tout ce que vous pouvez attendre de nouvelles fonctionnalités de YouTube.

Navigation et design optimisés, mini-lecteur

Vous pouvez désormais ajuster la vitesse de lecture des vidéos par incréments de 0,05, pour une expérience de visionnage personnalisée. Vous trouverez également une navigation améliorée en mode paysage, avec une meilleure réactivité, des vignettes plus grandes et un texte plus gros, ce changement étant prévu pour iOS dans le courant de l’année. En outre, certaines améliorations visuelles apportées à YouTube visent à simplifier l’application.

Quant au mini-lecteur, ce dernier vous permet de continuer à regarder une vidéo dans une petite fenêtre tout en naviguant sur la plateforme. Vous pouvez redimensionner et déplacer cette fenêtre à votre guise. « C’est parfait pour ceux qui aiment chercher d’autres vidéos à ajouter à leur file d’attente alors qu’ils sont déjà en train de regarder une vidéo », explique la plateforme de streaming dans son article de blog.

Vous pouvez également inviter vos amis à participer à vos playlists via un lien ou un QR code. Ils pourront voter pour leurs vidéos préférées et vous aider à améliorer vos playlists.

YouTube introduit également de nouveaux outils de personnalisation pour donner aux listes de lecture une « touche personnelle ». Les utilisateurs peuvent concevoir leurs propres vignettes personnalisées pour les listes de lecture en utilisant leurs propres photos ou en créer de nouvelles grâce à l’IA générative.

Pour créer une vignette personnalisée, il suffit de choisir une image dans sa pellicule d’appareils photo et de la personnaliser avec du texte, des filtres ou des autocollants. Pour créer une vignette à l’aide de l’IA, appuyez sur « Créer avec l’IA », choisissez un thème et sélectionnez l’une des créations alimentées par l’IA.

Minuteur de sommeil et badges

Un minuteur de sommeil a été introduit, qui permet aux utilisateurs de régler une minuterie pour mettre automatiquement les vidéos en pause après un certain laps de temps. « Nous avons testé cette fonctionnalité auprès de nos membres Premium au début de l’année et nous avons reçu des commentaires élogieux. Nous sommes maintenant ravis de la mettre à la disposition de tous les utilisateurs de YouTube sur les appareils mobiles », déclare la société.

Au cours des prochaines semaines, YouTube introduira des badges dans les applications YouTube et YouTube Music sur les appareils mobiles. La société commence par quelques badges pour le lancement, qui célèbrent des étapes uniques à YouTube, comme le fait d’être l’un des premiers membres rémunérés de la chaîne d’un créateur, ou de répondre correctement à des quiz. Les utilisateurs peuvent même obtenir des badges pour avoir écouté leur artiste préféré ou pour avoir reçu un commentaire d’un créateur. Les badges collectés sont visibles dans l’onglet « Vous ».

Avec cette mise à jour, YouTube améliore l’expérience utilisateur et offre de nouvelles fonctionnalités pour une navigation plus personnalisée et plus interactive.