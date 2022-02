Voici le Motorola Edge 30 Pro avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1 et sa caméra frontale de 60 mégapixels

Ce n’est pas seulement OPPO qui lance aujourd’hui sa série phare Find X5, Motorola a également porté son smartphone Motorola Edge X30 équipé du Snapdragon 8 Gen 1 au monde entier. La société appartenant à Lenovo a rebaptisé le Edge X30, lancé en Chine l’année dernière, en Motorola Edge 30 Pro pour les marchés mondiaux.

Bien que la société ait lancé deux variantes de son smartphone phare en Chine, la variante de la caméra frontale sous l’écran n’a pas fait son apparition sur les marchés mondiaux. Pourtant, l’un des points forts du Motorola Edge 30 Pro est la caméra frontale de 60 mégapixels à ouverture f/2,2 en façade.

L’avant de l’appareil est doté d’une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. L’écran prend en charge une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, des couleurs 10 bits et la certification HDR10+. En ce qui concerne l’arrière, vous avez un module de caméra en forme de pilule. Il comprend une configuration à trois caméras, avec une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS et PDAF omnidirectionnel, une caméra ultra-large de 50 mégapixels (également utilisable comme une caméra macro), et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

La face avant et arrière du Motorola Edge 30 Pro comprend une protection Corning Gorilla Glass 5, faisant l’impasse sur la protection Gorilla Glass Victus — même pour le magnifique écran. L’appareil est également doté d’un indice IP52 pour la résistance aux éclaboussures.

Sous le capot, le Motorola Edge 30 Pro est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Vous trouverez également jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il fonctionne sous Android 12, avec la surcouche My UX 3.0 de Motorola par-dessus.

L’appareil prend en charge « Ready For », qui vous permet de mettre en miroir le smartphone sur un appareil externe, comme un téléviseur ou un écran de bureau, en toute simplicité.

Grosse recharge

Le Motorola Edge 30 Pro est équipé d’une batterie de 4 800 mAh et prend en charge la charge rapide jusqu’à 68 W par le port USB Type-C. Il prend également en charge la recharge sans fil de 15W, ce qui est formidable à voir sur un flagship de Motorola. En outre, l’appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral (qui fait office de bouton d’alimentation) et de haut-parleurs stéréo avec prise en charge du son Dolby Atmos. En outre, un double emplacement SIM, le réseau 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et le NFC complètent les options de connectivité.

Par ailleurs, le Motorola Edge 30 Pro est l’un des premiers appareils à prendre en charge Snapdragon Spaces XR Developer Platform, Snapdragon Sound et le Smart Stylus récemment dévoilé, entre autres technologies. Il est disponible dans le coloris Bleu Pétrole.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 30 Pro sera disponible à partir du début du mois de mars au prix de vente de 799 euros,, avec un stockage interne de 256 Go et dans le coloris Bleu Pétrole.