Samsung lance sa gamme de tablettes Galaxy Tab S8 axés sur la productivité

Ce mercredi 9 février est un grand jour pour Samsung. C’est le jour où la société coréenne a dévoilé la série de smartphones Galaxy S22. La série Galaxy Tab S8 a également été révélée lors de l’événement, et il s’agit de la première tablette dotée d’une véritable encoche.

Après de multiples fuites ayant gâché la surprise, l’événement d’aujourd’hui a permis de lever quelques doutes, et a révélé tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur le dernier rival de l’iPad Pro.

En effet, la Galaxy Tab S8 n’était pas exactement un secret bien gardé. Le design de l’encoche a fuité il y a plusieurs mois. Ensuite, Samsung a inclus la Galaxy Tab S8 et la Galaxy S22 dans la même offre d’enregistrement de précommande. L’offre suggérait que les nouvelles tablettes feraient leurs débuts le 9 février aux côtés du Galaxy S22. Et la page d’enregistrement de Samsung laissait également entendre que les nouveaux fleurons de la gamme Galaxy seraient lancés le 29 février.

Design

La nouvelle Galaxy Tab S8 est disponible en trois tailles. La Galaxy Tab S8 Ultra est le modèle phare, avec un écran de 14,6 pouces. La Galaxy Tab S8+ dispose d’un écran de 12,4 pouces, plus facile à gérer entre vos mains. Enfin, la plus petite option est le modèle Galaxy Tab S8 de 11 pouces. Ces trois appareils sont dotés d’écrans Super AMOLED prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les modèles les plus grands sont dotés d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, tandis que le capteur du modèle le plus petit est intégré sur le bouton d’alimentation latéral.

Les trois tablettes Galaxy Tab S8 ont de petits bords symétriques, mais la Galaxy Tab S8 Ultra est la seule à avoir une encoche en haut. C’est le prix que les consommateurs doivent payer pour des bords qui ne mesurent que 6,3 mm, contre 8,95 mm pour les deux autres.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, Samsung affirme que l’écran de la Galaxy Tab S8 Ultra est « logé dans le châssis le plus fin, le plus léger, mais le plus solide à ce jour, protégé par un cadre en aluminium Armor qui est plus de 30 % plus résistant aux rayures et 40 % moins enclin à se plier que la Galaxy Tab S7″. C’est certainement un détail étrange à souligner dans un communiqué de presse — que les grandes tablettes onéreuses sont moins susceptibles de se plier que leurs prédécesseures.

Les modèles Galaxy Tab S8 sont partiellement construits avec des composants en plastique que Samsung a réutilisés à partir de filets de pêche océanique mis au rebut.

Spécifications

Les trois modèles de Galaxy Tab S8 disposent de composants analogues. Cela signifie que vous bénéficierez de la même expérience Android 12, quelle que soit la taille que vous choisissez. Cependant, plus l’écran est grand, plus vous pourrez y placer d’applications ou de contenus.

Samsung indique que les trois tablettes Galaxy Tab S8 seront équipées de processeurs octa-core 64 bits gravés 4 nm. Les modèles les moins chers seront livrés avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais, vous pouvez obtenir les Galaxy Tab S8 et S8+ en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les acheteurs de la Galaxy Tab S8 Ultra peuvent aller encore plus loin, car Samsung équipera les plus grands modèles avec jusqu’à 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage. Toutes les tablettes fonctionneront avec des cartes micro SD allant jusqu’à 1 To.

L’expérience de la caméra est également analogue sur les trois appareils. Il y a une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra ultra-large de 6 mégapixels à l’arrière. Tous les modèles Galaxy Tab S8 sont équipés d’une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels. Mais, le modèle Ultra loge également une deuxième caméra ultra-large de 12 mégapixels à l’avant.

À l’arrière, vous trouverez également un stylet S Pen intégré.

Les différences de taille entre les trois tablettes auront également un impact sur l’autonomie de la batterie. Toutes les tablettes Galaxy Tab S8 prennent en charge la charge rapide de 45 W. Elles peuvent également être utilisées comme batteries externes pour des smartphones, et vont offrir un support à la charge rapide de 15 W par l’USB-C. En termes de capacités réelles, attendez-vous à des batteries de 8 000 mAh, 10 090 mAh et 11 200 mAh sur les trois tablettes.

Enfin, les trois tablettes Galaxy Tab S8 offrirent des options de connectivité sans fil analogues. Il s’agit du support Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et de la 4G/5G en option.

Date de sortie de la série Galaxy Tab S8

Les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra sont disponibles dès maintenant en précommande, et les livraisons débutent dès le 25 février prochain.

Les prix sont les suivants :